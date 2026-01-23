Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на публикацию страницы Dudewhoisalin.
Смотрите также Люди катаются на коньках у моря: бегите на одесские пляжи, чтобы увидеть ледяную красоту
Где в Киеве можно сделать хорошие фото?
- Улица Рейстарская, 28;
- "Осто Tower", улица Мечникова, 5;
- "The Naked Room", улица Рейтарская, 21;
- Улица Ольгинская, 6;
- Улица Липинского, 5;
- "Bakehouse", улица Межигорская, 82;
- Улица Антоновича 4/6;
- "Публицист", улица Сечевых Стрельцов, 25;
- Улица Рейтарская, 17;
Смотрите также Где увидеть украинскую Атлантиду, от пейзажей которой зимой перехватывает дыхание
Локации для съемок в Киеве: смотреть видео
Также в публикации страницы Vikaryndia мы нашли еще несколько эстетических мест для ваших фото:
- Улица Ивана Мазепы, 1;
- Улица Межигорская, 9;
- Переулок Тараса Шевченко, 3;
Что интересного увидеть в Киеве?
Мы уже рассказывали о доме-обманке в Киеве. Дом на Трехсвятительской, 11 имеет разное количество этажей в зависимости от того, с какой улицы на него смотреть. Это из-за расположения на склоне. А еще в доме есть лабиринт переходов и лестниц, и рядом расположен "Человек, проходящий сквозь стену".
Или же, узнайте, где погулять в Киеве. Например, Контрактовая площадь – это исторический центр Подола, известный ярмарками и старинной архитектурой. Здесь сочетаются атмосфера старого Киева, уютные кафе и важные культурные объекты. И, конечно, Золотые ворота – средневековые оборонительные ворота Киева, построены во времена Ярослава Мудрого. Это символ древнего города и одна из самых известных исторических достопримечательностей страны.