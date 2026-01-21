Интересная для вас локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Alp.com.ua.

Бакота: где это и чем известна?

Бакота – уникальная локация в Хмельницкой области, которая сочетает живописные пейзажи, спокойствие и историческое наследие. Сегодня это тихий Бакотский залив на территории Национального парка "Подольские Товтры", а когда-то здесь было обычное село, затопленное в 1980-х годах при создании Днестровского водохранилища.

О происхождении названия села, существуют две основные версии. Одна связывает ее с румынским словом "бакота", что означает "кусок" или "кусок", пишет "Карпатиум". Другая версия утверждает, что название происходит от древнерусского языка и переводится как "желанное" или "прекрасное место".

Самая известная точка – это обзорная Белая гора, откуда открывается одна из самых красивых панорам Украины. Рядом находится Бакотский скальный монастырь, вырубленный в известняковой скале, который можно совместить с прогулкой к смотровой площадке.

Бакота зимой / инстаграм bakota.saga

Какова история Бакоты?

Когда-то село Бакота было центром Поднестровья и важным духовным центром. Монахи жили в пещерах скального монастыря, принимали путников и молились среди природных террас. В 20 веке территорию затопили во время строительства Новоднестровской ГЭС, а село ушло под воду. Из-за этого Бакоту часто называют "украинской Атлантидой".

Что интересного посмотреть?

Бакотский скальный монастырь: пещеры, кельи, часовня и источник. Место духовное, поэтому важно вести себя тихо.

Белая гора: главная смотровая площадка с панорамой на залив и Подольские Товтры.

Менее известные точки: смотровые под Белой скалой, Змеиная бухта, пляж Теремки, мыс Веприк.

Как добраться до Бакоты?

Автомобилем: через Каменец-Подольский и Старую Ушицу к смотровым площадкам и тропам. Дорога местами узкая и с ямами.

Общественным транспортом: автобус или поезд до Каменца, потом маршрутка до Старой Ушицы и последние 5 – 7 километров пешком или попуткой.

Водный вариант: SUP-доски, каяки или катера с соседних точек Днестра – открывает Бакоту с другого ракурса.

Важно: проверяйте, что указано именно Бакоту в Хмельницкой области, а не одноименную локацию в Тернопольской.

Где остановиться и как отдохнуть?

Бакота подходит для кемпинга и тихого отдыха:

Змеиная бухта: спокойное место с ровными платформами под палатки.

Под Белой скалой: близко к смотровой площадке, удобный старт для утреннего треккинга.

Пляж Теремки: песчаная зона для купания, SUP и каяков.

Стоянка "дауншифтеров": неформальная зона для коротких путешествий.

