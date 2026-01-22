Интересная для вас локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на публикацию страницы Sveta Vorobiova.
Какую локацию в Одессе стоит срочно увидеть всем туристам?
В последние дни Украину накрыли сильные морозы, превратив многие уголки страны в настоящие зимние декорации из кинофильма. Одесса не стала исключением – в соцсетях массово появляются фотографии и видео, на которых туристы и местные жители показывают, как замерзли городские пляжи и побережья, в частности пляж Ланжерон.
В отдельных местах холод был настолько сильным, что на пляжах образовались мини-каталки. Люди выходят прямо к морю, катаются на коньках и снимают зрелищные видео. В сочетании с бурными волнами Черного моря это создает почти нереальную, атмосферную картину.
Особую популярность приобрела еще одна узнаваемая локация – известные двери на одесском пляже, смотрите ниже фото Анны Михайленко. Они и раньше привлекали туристов, а теперь, покрытые льдом и сосульками, выглядят по-настоящему сказочно и сюрреалистично, превратившись в одну из самых фотогеничных зимних локаций города.
Двери на пляже Одессы / фото Анны Михайленко
Какие еще невероятные локации достойны внимания туристов?
Мы уже рассказывали о горе Пикуй, которая сейчас превратилась в настоящее снежное королевство. Она является самой высокой вершиной Львовской области, расположенной на границе Львовской и Закарпатской областей, известна своей субальпийской растительностью и живописными ландшафтами. Популярные маршруты на Пикуй начинаются из села Беласовица или Ждениево, где можно исследовать ботанические достопримечательности, включая Высокий Камень и заказник "Сирень".
Или же, откройте зимнюю Бакоту во всей красе. Сейчас Бакота в Хмельницкой области превратилась в настоящую сказку: даже простая прогулка здесь дарит возможность наслаждаться безграничными пейзажами и восхищаться живописной природой.