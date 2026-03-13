С приближением праздников многие семьи планируют поездки за границу, чтобы насладиться весенней погодой. Однако путешествия с младенцами и маленькими детьми часто требуют значительно большей подготовки, чем обычный городской отдых. Выбор правильной локации способен сделать путешествие значительно проще.
Какие города для путешествий стоит выбрать семьям с детьми?
Чтобы помочь родителям, LateRooms составила рейтинг самых удобных европейских городов для путешествий с малышами и маленькими детьми.
- Копенгаген, Дания
Самый удобный город для семей с малышами. Метро из аэропорта до центра занимает около 15 минут. Высокий показатель прогулочности позволяет легко обойти большинство достопримечательностей пешком. Семьи могут посетить парк развлечений Tivoli Gardens, каналы и детские площадки по всему городу.
- Берлин, Германия
Много семейных аттракционов – более 200, в частности Берлинский зоопарк, интерактивные музеи и большие зеленые парки. Широкие тротуары и современный транспорт делают передвижение с колясками комфортным.
- Барселона, Испания
Комбинация городского туризма и открытых пространств для детей. Дети могут посетить Парк Гуэль, Саграда Фамилия или пляж Барселонета. Высокая прогулочность делает большинство достопримечательностей доступными без долгих переездов.
- Флоренция, Италия
Компактный город с более 1 200 вариантами семейного проживания. Музей Леонардо да Винчи и Галилео музей делают историю и науку интересной для детей. Площадь города позволяет комфортно передвигаться пешком.
- Амстердам, Нидерланды
Легко передвигаться пешком или на велосипеде, посещать музей NEMO и кататься на лодке по каналам.
- Базель, Швейцария
Компактный город, где основные достопримечательности расположены близко друг к другу. Высокая прогулочность и удобство для родителей с колясками.
- Краков, Польша
Старый город с широкой площадью, доступны более 1 000 семейных отелей. Можно посетить замки, кататься на лошадях или гулять по историческим улицам.
- Прага, Чехия
Сказочная архитектура и многочисленные детские аттракции: Пражский замок, Астрономические часы, прогулки по реке Влтава.
- Вена, Австрия
Классические достопримечательности, семейные отели и Зоопарк Шенбрунн, парк развлечений Prater с колесом обозрения. Идеально сочетает культурные аттракции и удобную инфраструктуру для семей.
Как путешествовать с ребенком до 2 лет в самолете?
Хотя младенцев до 2 лет можно держать на руках во время полета, Travel.gs.ca рекомендует использовать утвержденное автокресло, которое подходит для самолета. Это обеспечивает лучшую защиту ребенка в случае турбулентности и делает полет более комфортным.
Большинство родителей также могут использовать простое автокресло по прибытии к месту назначения. Что нужно учесть при использовании автокресла на борту:
- Согласуйте политику авиакомпании относительно детских удерживающих систем.
- Следуйте инструкциям производителя по установке.
- Проложите ремень безопасности самолета через специальные направляющие на автокресле.
- Закрепите все ремни надежно. Стандартные привязные ремни нельзя использовать во время полета.
