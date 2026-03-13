С приближением праздников многие семьи планируют поездки за границу, чтобы насладиться весенней погодой. Однако путешествия с младенцами и маленькими детьми часто требуют значительно большей подготовки, чем обычный городской отдых. Выбор правильной локации способен сделать путешествие значительно проще.

Какие города для путешествий стоит выбрать семьям с детьми?

Чтобы помочь родителям, LateRooms составила рейтинг самых удобных европейских городов для путешествий с малышами и маленькими детьми.

  • Копенгаген, Дания

Самый удобный город для семей с малышами. Метро из аэропорта до центра занимает около 15 минут. Высокий показатель прогулочности позволяет легко обойти большинство достопримечательностей пешком. Семьи могут посетить парк развлечений Tivoli Gardens, каналы и детские площадки по всему городу.

  • Берлин, Германия

Много семейных аттракционов – более 200, в частности Берлинский зоопарк, интерактивные музеи и большие зеленые парки. Широкие тротуары и современный транспорт делают передвижение с колясками комфортным.

Атмосфера Берлина: смотреть видео

  • Барселона, Испания

Комбинация городского туризма и открытых пространств для детей. Дети могут посетить Парк Гуэль, Саграда Фамилия или пляж Барселонета. Высокая прогулочность делает большинство достопримечательностей доступными без долгих переездов.

  • Флоренция, Италия

Компактный город с более 1 200 вариантами семейного проживания. Музей Леонардо да Винчи и Галилео музей делают историю и науку интересной для детей. Площадь города позволяет комфортно передвигаться пешком.

  • Амстердам, Нидерланды

Легко передвигаться пешком или на велосипеде, посещать музей NEMO и кататься на лодке по каналам.

Хорошая весна в Амстердаме: смотреть видео

  • Базель, Швейцария

Компактный город, где основные достопримечательности расположены близко друг к другу. Высокая прогулочность и удобство для родителей с колясками.

  • Краков, Польша

Старый город с широкой площадью, доступны более 1 000 семейных отелей. Можно посетить замки, кататься на лошадях или гулять по историческим улицам.

  • Прага, Чехия

Сказочная архитектура и многочисленные детские аттракции: Пражский замок, Астрономические часы, прогулки по реке Влтава.

  • Вена, Австрия

Классические достопримечательности, семейные отели и Зоопарк Шенбрунн, парк развлечений Prater с колесом обозрения. Идеально сочетает культурные аттракции и удобную инфраструктуру для семей.

Как путешествовать с ребенком до 2 лет в самолете?

Хотя младенцев до 2 лет можно держать на руках во время полета, Travel.gs.ca рекомендует использовать утвержденное автокресло, которое подходит для самолета. Это обеспечивает лучшую защиту ребенка в случае турбулентности и делает полет более комфортным.

Большинство родителей также могут использовать простое автокресло по прибытии к месту назначения. Что нужно учесть при использовании автокресла на борту:

  • Согласуйте политику авиакомпании относительно детских удерживающих систем.
  • Следуйте инструкциям производителя по установке.
  • Проложите ремень безопасности самолета через специальные направляющие на автокресле.
  • Закрепите все ремни надежно. Стандартные привязные ремни нельзя использовать во время полета.

