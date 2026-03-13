С приближением праздников многие семьи планируют поездки за границу, чтобы насладиться весенней погодой. Однако путешествия с младенцами и маленькими детьми часто требуют значительно большей подготовки, чем обычный городской отдых. Выбор правильной локации способен сделать путешествие значительно проще.

Какие города для путешествий стоит выбрать семьям с детьми?

Чтобы помочь родителям, LateRooms составила рейтинг самых удобных европейских городов для путешествий с малышами и маленькими детьми.

Копенгаген, Дания

Самый удобный город для семей с малышами. Метро из аэропорта до центра занимает около 15 минут. Высокий показатель прогулочности позволяет легко обойти большинство достопримечательностей пешком. Семьи могут посетить парк развлечений Tivoli Gardens, каналы и детские площадки по всему городу.

Берлин, Германия

Много семейных аттракционов – более 200, в частности Берлинский зоопарк, интерактивные музеи и большие зеленые парки. Широкие тротуары и современный транспорт делают передвижение с колясками комфортным.

Атмосфера Берлина: смотреть видео

Барселона, Испания

Комбинация городского туризма и открытых пространств для детей. Дети могут посетить Парк Гуэль, Саграда Фамилия или пляж Барселонета. Высокая прогулочность делает большинство достопримечательностей доступными без долгих переездов.

Флоренция, Италия

Компактный город с более 1 200 вариантами семейного проживания. Музей Леонардо да Винчи и Галилео музей делают историю и науку интересной для детей. Площадь города позволяет комфортно передвигаться пешком.

Амстердам, Нидерланды

Легко передвигаться пешком или на велосипеде, посещать музей NEMO и кататься на лодке по каналам.

Хорошая весна в Амстердаме: смотреть видео

Базель, Швейцария

Компактный город, где основные достопримечательности расположены близко друг к другу. Высокая прогулочность и удобство для родителей с колясками.

Краков, Польша

Старый город с широкой площадью, доступны более 1 000 семейных отелей. Можно посетить замки, кататься на лошадях или гулять по историческим улицам.

Прага, Чехия

Сказочная архитектура и многочисленные детские аттракции: Пражский замок, Астрономические часы, прогулки по реке Влтава.

Вена, Австрия

Классические достопримечательности, семейные отели и Зоопарк Шенбрунн, парк развлечений Prater с колесом обозрения. Идеально сочетает культурные аттракции и удобную инфраструктуру для семей.

Как путешествовать с ребенком до 2 лет в самолете?

Хотя младенцев до 2 лет можно держать на руках во время полета, Travel.gs.ca рекомендует использовать утвержденное автокресло, которое подходит для самолета. Это обеспечивает лучшую защиту ребенка в случае турбулентности и делает полет более комфортным.

Большинство родителей также могут использовать простое автокресло по прибытии к месту назначения. Что нужно учесть при использовании автокресла на борту:

Согласуйте политику авиакомпании относительно детских удерживающих систем.

Следуйте инструкциям производителя по установке.

Проложите ремень безопасности самолета через специальные направляющие на автокресле.

Закрепите все ремни надежно. Стандартные привязные ремни нельзя использовать во время полета.

