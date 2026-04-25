Зато с вулканами, термальными источниками и бескрайней зеленью. Украинская путешественница nevinchanaa в сети threads поделилась собственным чек-листом из 5 позиций для острова Сан-Мигель, самого большого и самого посещаемого на архипелаге.

Украинка показала 5 причин: почему Азорские острова способны поразить каждого?

Первая точка маршрута – Miradouro da Ponta do Sossego в муниципалитете Nordeste. Это двухуровневая смотровая терраса с пышным ботаническим садом на склоне холма и панорамой на Атлантический океан. Здесь растут гортензии и экзотические цветы, цвета которых настолько насыщенные, что фотографии оттуда как отфильтрованные.

Вторая точка – Porto de Recreio, яхтенный порт. Здесь туристы останавливаются, чтобы почувствовать атмосферу тихого островного прибрежного городка вдали от типичных курортных набережных.

Третья и, пожалуй, самая эффектная локация списка – Parque Terra Nostra в Фурнаше. Этот ботанический сад существует более 200 лет и расположен в частном владении семьи Бенсауди. Главная аттракция – железистая термальная вода желтовато-коричневого цвета в природном бассейне, в котором можно купаться – температура там где-то около 40 градусов.

Любимые локации украинской путешественницы на Азорских островах / Фото nevinchanaa

А еще и вокруг – коллекция редких видов растений со всего мира – пальмовые рощи, заросли бромелиевых, долина цикасов и тому подобное. Всего здесь более 2000 видов деревьев, как отмечает портал visitazores.com.

Четвертая локация – Miradouro da Ribeira dos Caldeirões. Это смотровая площадка у входа в одноименный природный парк в регионе Nordeste. Парк известен водопадами и пятью водяными мельницами XVI века. Покрытые мхом тропы, кристально чистые ручьи и эндемичная флора делают это место похожим на сказочную декорацию.

И, наконец, пятая остановка – чайная плантация Gorreana вблизи Рибейра-Гранде. Здесь расположена старейшая в Европе чайная плантация, основанная еще в 1883 году. Плантация занимает более 30 гектаров кислых глинистых почв, которые придают чаю характерный аромат. Вход на плантацию и дегустация бесплатные.

Какие еще интересные туристические магниты Португалии стоит посетить?

Лиссабон. Португальская столица среди старейших городов Европы, старше Лондона и Парижа – первые поселения на этом месте датированы примерно 1200 годом до нашей эры. А знаменитый район Алфама со старинными узкими улочками и домами, покрытыми плиткой азулежу, сохранился практически неизменным еще со времен мавров.

Кашкайш. Этот небольшой прибрежный город лежит в 30 километрах от Лиссабона. Его знают по золотистым пляжам и свежуей рыбе, а еще здесь значительно меньше туристов. К слову, местные жители и опытные путешественники считают осень идеальным временем для посещения материкового португальского побережья, в отличие от островов.