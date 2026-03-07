Українська мандрівниця, яка веде тікток-блог під ніком @victorybooks, не володіє англійською на високому рівні, але побувала у багатьох країнах. Вона поділилася чотирма дієвими порадами, що допоможуть комфортно подорожувати навіть без знання цієї мови.

Як побачити світ, якщо не знаєш англійської?

Ще на етапі планування подорожі у деяких туристів можуть виникати труднощі через те, що багато тревел-ресурсів мають англійську мову. Мандрівниця назвала ті, де є можливість обрати українську і не боятися тицьнути щось не те.

Skyscanner – для пошуку дешевих авіаквитків;

Wizz Air – для купівлі квитків;

Booking – для бронювання житла;

Get your guide – для бронювання різних розваг та екскурсій.

Останній застосунок дуже корисний у ситуаціях, коли хочеться побачити щось нове, відвідати цікаві місця, але через мовний бар'єр складно домовитися про екскурсію з місцевими. У Get your guide можна читати все українською – навіть відгуки, написані іншими мовами. Крім того, додаток показує точку на карті, де вам треба бути у призначений час. Тобто спілкуватися напряму ні з ким не треба.

Ще одна порада особливо помічна – шукайте в соцмережах групи "Українці в (будь-яка країна або місто)". Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в різних країнах світу, тому земляків можна знайти всюди. У таких групах люди підкажуть, куди сходити, як отримати візу, де купити sim-картку чи знайти обмінник.

Мені там підказали, як добратися громадським транспортом з аеропорту до міста і я зекономила 16 євро на таксі,

– розповіла мандрівниця.

Також вона радить передивитися англомовні відео у тіктоці про країну, в яку їдете. Зазвичай саме там розказують про найкращі локації, додатки для доставки їжі чи таксі. Щоб зрозуміти, про що розповідають іноземці, треба натиснути кнопку "переклад".

Ну і найважливіше – не бійтеся спілкуватися і використовувати навіть ті мізерні знання англійської, які маєте. Українка розповіла, що зі своїм рівнем А2 погомоніла з чоловіком, який продав квитки в музей, і після того він впустив її безкоштовно.

Подорожувати за кордон без високо рівня англійської – це нормально. Люди старатимуться вас зрозуміти. Головне – не боятися.

Oboz.ua радить ще завантажити на телефон перекладач, який працює, коли нема інтернету. Це допоможе розібратися з меню у ресторані, порозумітися з таксистом тощо.

Які ще тревел-лайфхаки варто знати?