На популярній платформі тредс під постом serbin.photo українські мандрівники написали власні поради, як зробити автобусну подорож або тур максимально комфортною та без стресу.
Як зробити автобусний тур максимально комфортним?
Щоб автобусний тур пройшов максимально комфортно, варто дотримуватися кількох порад:
- Важливий гарний настрій і позитивні налаштування.
- Для розваги під час поїздки можна брати книжки, серіали та смаколики.
- Тапочки, плед і подушка допоможуть зручно влаштуватися на сидіннях.
- Всі дрібні речі, що можуть знадобитися під час поїздки, варто покласти у невелику сумку під рукою – косметичку, засоби гігієни, маленьке полотенце. У валізу кладуть лише те, що знадобиться в готелі.
Разом з друзями поїздка проходить набагто легше / фото Canva
- Якщо є можливість обирати місця в автобусі, краще сидіти ззаду, де часто можна зайняти два місця під себе, або доплатити за окреме місце для більшого комфорту.
- Тур краще обирати без нічних переїздів, з ночівлею в готелі, обмеживши маршрут до трьох країн, щоб уникнути перенавантаження.
- На задньому ряду часто вільні місця – на них можна влаштуватися зручно, бо крісла там зазвичай не відкидаються.
Корисно брати: беруші, маску для сну, надувну подушку, плед, патчі для очей та компресійні гольфи для комфорту ніг. Подорожувати краще в компанії друзів – це робить автобусний тур приємнішим і легшим для сприйняття.
Також, як пише Kyiv Post, перед посадкою бажано прийняти душ і надіти чистий, м'який та зручний одяг, який не сковує рухів і підходить для сну. Рекомендується мати додаткову футболку на випадок спеки.
Взуття має бути легким для зняття та надягання. Найкомфортніше обирати місце саме біля вікна. Якщо є можливість сісти так, щоб поруч не було пасажира, можна зручно розтягнути ноги і подорож пройде значно легше.
Які ще поради від український туристів варто знати?
