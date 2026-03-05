На популярній платформі тредс під постом serbin.photo українські мандрівники написали власні поради, як зробити автобусну подорож або тур максимально комфортною та без стресу.

Дивіться також Труси у кавомашині ще квіточки: після цих історій ви ніколи не використаєте деякі речі у готелях

Як зробити автобусний тур максимально комфортним?

Щоб автобусний тур пройшов максимально комфортно, варто дотримуватися кількох порад:

Важливий гарний настрій і позитивні налаштування.

Для розваги під час поїздки можна брати книжки, серіали та смаколики.

Тапочки, плед і подушка допоможуть зручно влаштуватися на сидіннях.

Всі дрібні речі, що можуть знадобитися під час поїздки, варто покласти у невелику сумку під рукою – косметичку, засоби гігієни, маленьке полотенце. У валізу кладуть лише те, що знадобиться в готелі.

Разом з друзями поїздка проходить набагто легше / фото Canva

Якщо є можливість обирати місця в автобусі, краще сидіти ззаду, де часто можна зайняти два місця під себе, або доплатити за окреме місце для більшого комфорту.

Тур краще обирати без нічних переїздів, з ночівлею в готелі, обмеживши маршрут до трьох країн, щоб уникнути перенавантаження.

На задньому ряду часто вільні місця – на них можна влаштуватися зручно, бо крісла там зазвичай не відкидаються.

Дивіться також Не дайте себе розвести на гроші: хитрість із проїзним у Ніцці, яку варто знати всім туристам

Корисно брати: беруші, маску для сну, надувну подушку, плед, патчі для очей та компресійні гольфи для комфорту ніг. Подорожувати краще в компанії друзів – це робить автобусний тур приємнішим і легшим для сприйняття.

Також, як пише Kyiv Post, перед посадкою бажано прийняти душ і надіти чистий, м'який та зручний одяг, який не сковує рухів і підходить для сну. Рекомендується мати додаткову футболку на випадок спеки.

Взуття має бути легким для зняття та надягання. Найкомфортніше обирати місце саме біля вікна. Якщо є можливість сісти так, щоб поруч не було пасажира, можна зручно розтягнути ноги і подорож пройде значно легше.

Які ще поради від український туристів варто знати?