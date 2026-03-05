Як ваші чорні шкарпетки можуть стати проблемою під час польоту

Одяг під час тривалої поїздки, зокрема авіаперельотів – це важливе питання, адже саме він забезпечує ваш комфорт. Проте ми рідко замислюємося, що звичайний предмет гардеробу може стати причиною серйозної неприємності, як розповідає Express.

Чому чорні шкарпетки можуть стати проблемою під час авіарейсу?

Коли мова йде про тривалі рейси, завжди краще обирати зручний одяг, щоб подорож пройшла комфортніше. Але одна стюардеса застерігає: чорні шкарпетки на борту можуть стати несподіваною проблемою.

Працівники літаку можуть впасти, якщо не побачать вашу ногу у темряві / фото Canva

Кріс Мейджор, британський стюард із 25-річним досвідом, розповідає, що бачив усе: від коротких рейсів до 14-годинних перельотів. Він стверджує, що одне з найпоширеніших "зручних" рішень пасажирів може перетворитися на справжню проблему, особливо у темний час доби.

На нічних рейсах, коли салон освітлений приглушено, люди часто витягують ноги у проходи. У таких випадках екіпаж може не помітити ваших ніг до останньої секунди, що може спричинити падіння або збурити сплячих пасажирів. У вузькому проході екіпаж рухається швидко, часто з гарячими напоями, маневруючи між сумками та напівсонними пасажирами. Все, що важко помітити на підлозі, може стати причиною нещасного випадку.

Також є ще одне важливе правило для пасажирів: у літаку завжди "тримайте ноги при собі", пише CN Traveler. Не ставте ноги на підлокітники чужих сидінь, не розтягайте їх у проході та не блокуйте дорогу – це створює небезпеку для себе та інших. Ноги можуть випадково потрапити під візок із їжею або інше обладнання, що призводить до травм.

Які ще поради корисно знати туристу?