Відпочинок на Тенеріфе має багато неочевидних нюансів, і нижче, ми розповімо про декілька таких. Про них написали українські туристи на платформі тредс під постом sveta_harchenko.
Дивіться також Дубай втрачає планку: куди тепер їдуть туристи за тишею, комфортом та природними красотами
Про які поради варто знати туристам перед відпочинком на Тенеріфе?
Передусім радять не чіпати плоди кактусів, а також пам'ятати, що банани на плантаціях неїстівні – вони мають дозріти. Купання в океані вночі небезпечне через морських їжаків та можливу присутність акул.
Не чіпайте банани на Тенеріфе / фото Canva
Варто уникати красивих блакитних медуз і не заходити у природні лавові отвори, куди вода заходить знизу – це смертельно небезпечно. На пляжах рекомендують не залишати речі близько до води: навіть якщо хвилі здаються спокійними, одна з наступних може бути значно сильнішою та затягнути все в океан.
Туристи також зазначають, що клімат на острові дуже різний: між півднем і північчю може бути різниця температур до 20 градусів, тому варто мати із собою теплий одяг і дощовик. Погода може бути оманливою, а сонце надзвичайно активним, тому крем із високим SPF обов'язковий, навіть якщо більшість часу проводиться в тіні.
Дороги із серпантинами, зокрема в напрямку Тейде або селища Маска, можуть бути складними для тих, кого заколисує, а без достатнього водійського досвіду їхати туди не рекомендують. Громадський транспорт на острові зручний і працює чітко за графіком, який можна перевірити у картах.
Чорний пляж El Bollullo / фото Tripadvisor
Дивіться також Як відпочити на Сицилії з обмеженим бюджетом: поради, які зекономлять ваші гроші
А що цікавого побачити?
Серед локацій, які особливо рекомендують відвідати, називають Маску, Лос-Гігантес, пляжі Лас-Тересітас, Дель-Дюк, Беніхо, Кастро з водоспадом, а також прогулянки уздовж узбережжя від Las Vistas до El Duque. На півночі радять побувати в Пуерто-де-ла-Крус, пройтися від Playa Jardin до Lago Martianez, відвідати San Telmo, чорний пляж El Bollullo та містечко Ла-Оротава.
Вулкан Ель-Тейде / фото TripAdvisor
Ель-Тейде – це діючий вулкан і найвища точка Тенеріфе, розповідають на платформі Quora. Його ландшафт нагадує прогулянку по Місяцю: сухий, запилений і ніби потойбічний. Тут можна обрати активні походи або спостереження за зоряним небом – нічне небо особливо вражає. Варто взяти теплий одяг, адже на висоті досить холодно для Тенеріфе.
Також для любителів алкоголю треба заїхати в Гарачіко та відвідати виноробню Malvasia. Окремо рекомендують обирати не туристичні ресторани, а guachinche – це невеликі місцеві заклади з традиційною кухнею. Найсмачніші ресторани часто розташовані в маленьких рибальських селах.
Які ще поради від український туристів варто знати?
Ми робили класну рубрику на цю тему, тому ось наша перша частина, де українські туристи назвали свої найкращі локації для подорожей. Інсбрук та Тіроль пропонують чудові можливості для активного відпочинку в будь-яку пору року, від зимових лижних спусків до літнього хайкінгу.
Також обов'язково читайте другу частину улюблених локацій українців для подорожі. Для любителів моря радять Сицилію, Валенсію, Санторіні, і Рапалло-Портофіно, а також виділяють Непал, Шотландію, Доломіти, Ісландію, і Трансфегерашан у Румунії для вражаючих природних локацій.