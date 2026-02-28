Відпочинок на Тенеріфе має багато неочевидних нюансів, і нижче, ми розповімо про декілька таких. Про них написали українські туристи на платформі тредс під постом sveta_harchenko.

Про які поради варто знати туристам перед відпочинком на Тенеріфе?

Передусім радять не чіпати плоди кактусів, а також пам'ятати, що банани на плантаціях неїстівні – вони мають дозріти. Купання в океані вночі небезпечне через морських їжаків та можливу присутність акул.

Не чіпайте банани на Тенеріфе / фото Canva

Варто уникати красивих блакитних медуз і не заходити у природні лавові отвори, куди вода заходить знизу – це смертельно небезпечно. На пляжах рекомендують не залишати речі близько до води: навіть якщо хвилі здаються спокійними, одна з наступних може бути значно сильнішою та затягнути все в океан.

Туристи також зазначають, що клімат на острові дуже різний: між півднем і північчю може бути різниця температур до 20 градусів, тому варто мати із собою теплий одяг і дощовик. Погода може бути оманливою, а сонце надзвичайно активним, тому крем із високим SPF обов'язковий, навіть якщо більшість часу проводиться в тіні.

Дороги із серпантинами, зокрема в напрямку Тейде або селища Маска, можуть бути складними для тих, кого заколисує, а без достатнього водійського досвіду їхати туди не рекомендують. Громадський транспорт на острові зручний і працює чітко за графіком, який можна перевірити у картах.



Чорний пляж El Bollullo / фото Tripadvisor

А що цікавого побачити?

Серед локацій, які особливо рекомендують відвідати, називають Маску, Лос-Гігантес, пляжі Лас-Тересітас, Дель-Дюк, Беніхо, Кастро з водоспадом, а також прогулянки уздовж узбережжя від Las Vistas до El Duque. На півночі радять побувати в Пуерто-де-ла-Крус, пройтися від Playa Jardin до Lago Martianez, відвідати San Telmo, чорний пляж El Bollullo та містечко Ла-Оротава.

Вулкан Ель-Тейде / фото TripAdvisor

Ель-Тейде – це діючий вулкан і найвища точка Тенеріфе, розповідають на платформі Quora. Його ландшафт нагадує прогулянку по Місяцю: сухий, запилений і ніби потойбічний. Тут можна обрати активні походи або спостереження за зоряним небом – нічне небо особливо вражає. Варто взяти теплий одяг, адже на висоті досить холодно для Тенеріфе.

Також для любителів алкоголю треба заїхати в Гарачіко та відвідати виноробню Malvasia. Окремо рекомендують обирати не туристичні ресторани, а guachinche – це невеликі місцеві заклади з традиційною кухнею. Найсмачніші ресторани часто розташовані в маленьких рибальських селах.

Які ще поради від український туристів варто знати?