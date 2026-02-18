Час бронювання та день вильоту можуть суттєво вплинути на кінцеву ціну квитка, пише Express. Якщо знати правильну стратегію, то цілком можливо придбати квиток набагато дешевше.

Які є секрети придбання дешевого квитка?

Найбільш бюджетним днем для перельоту несподівано виявилася п’ятниця. У середньому квитки цього дня обходяться на 18% дешевше, ніж у суботу. І це попри те, що саме п’ятниця традиційно залишається одним із найзавантаженіших днів для подорожей. А от вівторок назвали найспокійнішим днем для польотів, однак саме він є найдорожчим для бронювання.

Найкращий день і місяць для покупки квитків

Найвигідніше бронювати авіаквитки в неділю. Саме у цей день можна розраховувати на кращу ціну. Що стосується сезонності, то червень визнано найдоступнішим місяцем для перельотів. У цей період рейси коштують на 68% дешевше, ніж у грудні.



Квитки вигідно бронювати у червні / Фото Pexels

За скільки часу бронювати?

Для внутрішніх рейсів економкласу оптимальним вважається бронювання за 31 – 45 днів до вильоту. Такий підхід дозволяє зекономити близько 2 тисячі гривень порівняно з купівлею квитка за пів року до подорожі.

Щодо міжнародних напрямків, дорослі пасажири можуть зберегти в середньому 5 тисяч гривень, якщо купуватимуть квитки за 15 – 30 днів до поїздки замість шести місяців наперед. Бронювання за 31 – 45 днів також вигідне, бо економія становить приблизно 5 тисяч гривень.

Які є нові туристичні звички?

Кожен п’ятий мандрівник спробував формат "екстремальної одноденної поїздки", коли переліт туди й назад відбувається впродовж 24 годин. Це робиться заради короткого знайомства з новим містом.

Половина міжнародних пасажирів обирають ранкові рейси, тоді як лише 15 % віддають перевагу вечірнім вильотам. Третина мандрівників літає винятково з ручною поклажею, а 29% одягають на себе додатковий шар одягу, щоб уникнути доплати за багаж.

Як туристам потрапити до кабіни пілота?

Стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла, що пасажири можуть побачити кабіну пілота, ввічливо попросивши дозволу у стюардеси після приземлення літака. Дозвіл на огляд кабіни залежить від рішення командира екіпажу та внутрішніх правил авіакомпанії.

Які ще лайфхаки варто знати?