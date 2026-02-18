Час бронювання та день вильоту можуть суттєво вплинути на кінцеву ціну квитка, пише Express. Якщо знати правильну стратегію, то цілком можливо придбати квиток набагато дешевше.
Які є секрети придбання дешевого квитка?
Найбільш бюджетним днем для перельоту несподівано виявилася п’ятниця. У середньому квитки цього дня обходяться на 18% дешевше, ніж у суботу. І це попри те, що саме п’ятниця традиційно залишається одним із найзавантаженіших днів для подорожей. А от вівторок назвали найспокійнішим днем для польотів, однак саме він є найдорожчим для бронювання.
Найкращий день і місяць для покупки квитків
Найвигідніше бронювати авіаквитки в неділю. Саме у цей день можна розраховувати на кращу ціну. Що стосується сезонності, то червень визнано найдоступнішим місяцем для перельотів. У цей період рейси коштують на 68% дешевше, ніж у грудні.
Квитки вигідно бронювати у червні / Фото Pexels
За скільки часу бронювати?
Для внутрішніх рейсів економкласу оптимальним вважається бронювання за 31 – 45 днів до вильоту. Такий підхід дозволяє зекономити близько 2 тисячі гривень порівняно з купівлею квитка за пів року до подорожі.
Щодо міжнародних напрямків, дорослі пасажири можуть зберегти в середньому 5 тисяч гривень, якщо купуватимуть квитки за 15 – 30 днів до поїздки замість шести місяців наперед. Бронювання за 31 – 45 днів також вигідне, бо економія становить приблизно 5 тисяч гривень.
Які є нові туристичні звички?
Кожен п’ятий мандрівник спробував формат "екстремальної одноденної поїздки", коли переліт туди й назад відбувається впродовж 24 годин. Це робиться заради короткого знайомства з новим містом.
Половина міжнародних пасажирів обирають ранкові рейси, тоді як лише 15 % віддають перевагу вечірнім вильотам. Третина мандрівників літає винятково з ручною поклажею, а 29% одягають на себе додатковий шар одягу, щоб уникнути доплати за багаж.
Як туристам потрапити до кабіни пілота?
Стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла, що пасажири можуть побачити кабіну пілота, ввічливо попросивши дозволу у стюардеси після приземлення літака. Дозвіл на огляд кабіни залежить від рішення командира екіпажу та внутрішніх правил авіакомпанії.
Які ще лайфхаки варто знати?
Досвідчені мандрівники радять уникати купівлі дорогих дизайнерських валіз, оскільки вони приваблюють злодіїв.
Стюардеса з 15-річним досвідом рекомендує ставити кухоль або склянку на дверну ручку, щоб почуватися безпечніше в готелі.