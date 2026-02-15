Бортпровідниця Тетяна Іваніхіна, яка регулярно працює з пасажирами в аеропортах, розповіла про речі, які категорично не варто робити перед вильотом.

За її словами, навіть невинні на перший погляд дії можуть викликати підозру служби безпеки або стати причиною конфліктів.

Що не можна робити в аеропорту?

Жарти про зброю – табу №1

У зоні контролю безпеки подібні жарти недоречні. За словами стюардеси, не варто згадувати про зброю навіть тихо у розмові між собою. Співробітники аеропорту одразу відреагують на такі слова. Наслідки можуть бути дуже неприємними: від додаткових перевірок до навіть затримки рейсу.

Чужий багаж – під забороною

Ще одне правило – ніколи не брати й не тримати чужі сумки. Бортпровідниця наголошує, що ви не можете знати, що знаходиться всередині. Навіть якщо вас просять за ним приглянути, краще ввічливо відмовитися. Особливо ризиковано погоджуватися перенести або потримати валізу іншої людини.

Суперечки з працівниками аеропорту

Конфлікти з персоналом – це ще одна помилка, яка може дорого коштувати. За словами стюардеси, навіть якщо пасажир впевнений у своїй правоті, краще не сперечатися з працівниками аеропорту. У більшості випадків пасажири "програють", оскільки правила на боці аеропорту, а агресивна поведінка лише погіршить ситуацію.

Щоб подорож минула без зайвого стресу, важливо дотримуватися встановлених правил, бути ввічливими та спокійними. Іноді найкраща стратегія в аеропорту – залишатися "скучними" пасажирами. Така поведінка дозволить пройти всі формальності швидко і без зайвих питань.

Що можна безкоштовно отримати на борту літака?

На борту літака пасажири можуть безкоштовно отримати ковдри, подушки, базові засоби першої допомоги, гарячу воду для дитячого харчування та навушники для перегляду, пише The Sun. Обмеження на перевезення рідин до 100 мілілітрів з'явилося після загрози у 2006 році, але деякі аеропорти вже скасували це обмеження завдяки новим сканерам.

Які ще лайфхаки варто знати?