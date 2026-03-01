Одна украинская блогерша anzhelika_chehovska в своем видео поделилась важным советом для путешественников, которые планируют поездку в Ниццу, а именно, как не переплатить за проезд из аэропорта в центр города.

Смотрите также Снегоходы, хаски и северное сияние: что стоит попробовать в Финляндии зимой и сколько это стоит

Как не переплатить за проезд из аэропорта в Ницце?

По ее словам, сразу после прилета туристы часто сталкиваются с автоматами, где стоимость билетов стартует примерно от 10 евро. Многие без лишних вопросов покупают именно такой билет, думая, что это единственный вариант добраться до города.

Как не переплатить за билет в Ницце: смотреть видео

Впрочем, существует способ существенно сэкономить. Схема работает так: от аэропорта нужно сесть на трамвай и проехать две остановки бесплатно. На второй остановке расположены те же терминалы для продажи билетов, однако там уже можно приобрести обычный городской билет примерно за 1,70 евро и спокойно продолжить поездку в центр.

Таким образом, вместо 10 евро за "аэропортовый" тариф можно заплатить в несколько раз меньше, если знать местную особенность. Поэтому перед путешествием в Ниццу стоит заранее ознакомиться с правилами городского транспорта, чтобы не переплачивать с первых минут пребывания во Франции.

Смотрите также Это смертельно опасно: украинцы делятся собственными советами перед поездкой на Тенерифе

Когда лучшее время для посещения Ниццы?

Ницца имеет мягкий средиземноморский климат и более 300 солнечных дней в году, рассказывает Get Your Guide. Каждый сезон здесь имеет свою атмосферу.

Весна (март – май)

Температура до 21 градуса тепла, меньше туристов и много зелени. В марте финиширует легендарная велогонка Париж – Ницца, которая собирает спортсменов и фанатов со всей Европы.

Лето (июнь – август)

Пик сезона с температурой до 29 градусов тепла и почти без дождей. Пляжи переполнены, особенно в августе. В июле город оживает во время Nice Jazz Festival – одного из самых известных джазовых фестивалей Европы.

Осень (сентябрь – октябрь)

Комфортные 24 градуса тепла и теплое море. Туристов меньше, цены более приятные. Во время Дней европейского наследия можно бесплатно посетить исторические здания города.

Зима (ноябрь – февраль)

Самый темный сезон, но температура редко опускается ниже ниже 10 градусов тепла. В декабре работает рождественская ярмарка на площади Массена, а в феврале проходит знаменитый Карнавал в Ницце с цветочными парадами и яркими шоу.

Что интересного увидеть во Франции?