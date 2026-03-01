Одна украинская блогерша anzhelika_chehovska в своем видео поделилась важным советом для путешественников, которые планируют поездку в Ниццу, а именно, как не переплатить за проезд из аэропорта в центр города.
Как не переплатить за проезд из аэропорта в Ницце?
По ее словам, сразу после прилета туристы часто сталкиваются с автоматами, где стоимость билетов стартует примерно от 10 евро. Многие без лишних вопросов покупают именно такой билет, думая, что это единственный вариант добраться до города.
Как не переплатить за билет в Ницце: смотреть видео
Впрочем, существует способ существенно сэкономить. Схема работает так: от аэропорта нужно сесть на трамвай и проехать две остановки бесплатно. На второй остановке расположены те же терминалы для продажи билетов, однако там уже можно приобрести обычный городской билет примерно за 1,70 евро и спокойно продолжить поездку в центр.
Таким образом, вместо 10 евро за "аэропортовый" тариф можно заплатить в несколько раз меньше, если знать местную особенность. Поэтому перед путешествием в Ниццу стоит заранее ознакомиться с правилами городского транспорта, чтобы не переплачивать с первых минут пребывания во Франции.
Когда лучшее время для посещения Ниццы?
Ницца имеет мягкий средиземноморский климат и более 300 солнечных дней в году, рассказывает Get Your Guide. Каждый сезон здесь имеет свою атмосферу.
- Весна (март – май)
Температура до 21 градуса тепла, меньше туристов и много зелени. В марте финиширует легендарная велогонка Париж – Ницца, которая собирает спортсменов и фанатов со всей Европы.
- Лето (июнь – август)
Пик сезона с температурой до 29 градусов тепла и почти без дождей. Пляжи переполнены, особенно в августе. В июле город оживает во время Nice Jazz Festival – одного из самых известных джазовых фестивалей Европы.
- Осень (сентябрь – октябрь)
Комфортные 24 градуса тепла и теплое море. Туристов меньше, цены более приятные. Во время Дней европейского наследия можно бесплатно посетить исторические здания города.
- Зима (ноябрь – февраль)
Самый темный сезон, но температура редко опускается ниже ниже 10 градусов тепла. В декабре работает рождественская ярмарка на площади Массена, а в феврале проходит знаменитый Карнавал в Ницце с цветочными парадами и яркими шоу.
Что интересного увидеть во Франции?
Знали ли вы, какой город Франции является самым старым? Марсель является средневековым городом с довольно солнечным с мягким среднеморским климатом и красивой бирюзовой водой.
Или же, узнайте о "Венеции" во Франции. Кольмар во Франции известен благодаря своим каналам и разноцветным домам. Город популярен среди туристов за его эльзасскую архитектуру, рождественские ярмарки и достопримечательности, такие как Малая Венеция, Старый город и Музей Унтерлинден.