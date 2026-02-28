Известная украинская тревел-блогерша Юлия Беркута недавно вернулась из своего автомобильного путешествия из Финляндии. Она подробно рассказала о зимних активностях, которые там попробовала и оценила их по шкале от 1 до 10, а также указала цены.

Сколько стоят зимние активности в Финляндии?

Катание на снегоходах – 10/10, 243 евро.

– 10/10, 243 евро. Северное сияние – бесценно, бесплатно.

– бесценно, бесплатно. Катание на упряжке с хаски – 9/10, 407 евро.

– 9/10, 407 евро. Катание на борде – 10/10, скипасс на день 58 евро.

Путешествие в Финляндию / инстаграм julia.berkuta

Катание на лыжах – 10/10, детям до 6 лет бесплатно, прокат лыж на 2 часа 10 евро.

– 10/10, детям до 6 лет бесплатно, прокат лыж на 2 часа 10 евро. Автомобильные вагоны – 10/10, около 300 евро туда и обратно, включая гостинцы в Кулари.

– 10/10, около 300 евро туда и обратно, включая гостинцы в Кулари. Santa Village в Рованиеми – 7/10, вход бесплатный, 55 евро за фото с Сантой.

– 7/10, вход бесплатный, 55 евро за фото с Сантой. Прогулки на природе – 10/10, бесплатно.

– 10/10, бесплатно. Зима за полярным кругом – 100/10, бесценно.

Блогер также отметила важность держать руки в тепле, ведь во время путешествия она получила большое обморожение пальцев рук.

Как не получить обморожение во время катания на лыжах?

Начните с базового урока первой помощи и подготовьтесь к зимним условиям заранее. Для этого нужна качественная зимняя одежда с максимально возможным покрытием. Она должна быть ветрозащитной и желательно водонепроницаемой или устойчивой к влаге, а также содержать несколько слоев, чтобы удерживать воздух, пишут на платформе Quora.

Чтобы защитить глаза, используйте качественные очки, а лицо можно прикрыть маской. Перчатки менее эффективны, чем перчатки, поскольку имеют меньшую площадь покрытия. Не забывайте о теплой шляпе и защите ушей. Особое внимание уделяйте конечностям – пальцы рук и ног больше всего рискуют получить обморожение.

В течение дня также важно оставаться гидратированными и правильно питаться. Помните, что лишнее тепло нужно удалять, особенно в промежуточных участках тела с большой площадью поверхности.

Как не паниковать на лыжах, если вы начинающий?