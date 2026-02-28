Відома українська тревел-блогерка Юлія Беркута нещодавно повернулася зі своєї автомобільної подорожі з Фінляндії. Вона детально розповіла про зимові активності, які там спробувала та оцінила їх за шкалою від 1 до 10, а також вказала ціни.

Скільки коштують зимові активності у Фінляндії?

Катання на снігоходах – 10/10, 243 євро.

– 10/10, 243 євро. Північне сяйво – безцінно, безкоштовно.

– безцінно, безкоштовно. Катання на упряжці з хаскі – 9/10, 407 євро.

– 9/10, 407 євро. Катання на борді – 10/10, скіпас на день 58 євро.

Подорож до Фінляндії / інстаграм julia.berkuta

Катання на лижах – 10/10, дітям до 6 років безкоштовно, прокат лиж на 2 години 10 євро.

– 10/10, дітям до 6 років безкоштовно, прокат лиж на 2 години 10 євро. Автомобільні вагони – 10/10, близько 300 євро туди і назад, включно з гостинцями в Куларі.

– 10/10, близько 300 євро туди і назад, включно з гостинцями в Куларі. Santa Village в Рованіємі – 7/10, вхід безкоштовний, 55 євро за фото із Сантою.

– 7/10, вхід безкоштовний, 55 євро за фото із Сантою. Прогулянки на природі – 10/10, безкоштовно.

– 10/10, безкоштовно. Зима за полярним колом – 100/10, безцінно.

Блогерка також наголосила на важливості тримати руки в теплі, адже під час подорожі вона отримала велика обмороження пальців рук.

Як не отримати обмороження під час катання на лижах?

Почніть із базового уроку першої допомоги та підготуйтеся до зимових умов заздалегідь. Для цього потрібен якісний зимовий одяг із максимально можливим покриттям. Він має бути вітрозахисним і бажано водонепроникним або стійким до вологи, а також містити кілька шарів, щоб утримувати повітря, пишуть на платформі Quora.

Щоб захистити очі, використовуйте якісні окуляри, а обличчя можна прикрити маскою. Рукавиці менш ефективні, ніж рукавички, оскільки мають меншу площу покриття. Не забувайте про теплий капелюх та захист вух. Особливу увагу приділяйте кінцівкам – пальці рук і ніг найбільше ризикують отримати обмороження.

Протягом дня також важливо залишатися гідратованими та правильно харчуватися. Пам'ятайте, що зайве тепло потрібно видаляти, особливо в проміжних ділянках тіла з великою площею поверхні.

Як не панікувати на лижах, якщо ви початківець?