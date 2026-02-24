Українець Роман Маслов встановив рекорд на Кіліманджаро, розгорнувши найбільший прапор на висоті 5895 метрів, розповідається на офіційному сайті Книги рекордів України.

Українцю вдалося самотужки розгорнути найбільший прапор на висоті майже 6 тисяч метрів: що про це відомо?

У лютому 2026 року український підприємець, інвестор та атлет Ironman Роман Владиславович Маслов здійснив сходження на пік Ухуру – найвищу точку гори Кіліманджаро (5895 метрів), під час якого встановив національний рекорд України.



Роман Маслов тримає прапор України / фото Книги рекордів України

Спортсмен самостійно розгорнув на вершині найбільший державний прапор, який коли-небудь піднімала одна людина на таку висоту. Полотно розміром 3 на 4,5 метра було розгорнуте в умовах високогір'я, що потребувало значної фізичної витривалості та концентрації. Досягнення зафіксували у категорії "Спорт та розміри".

За словами організаторів, сходження стало символом сили духу, витривалості та патріотизму. Піднятий на "даху Африки" прапор став знаком підтримки України та віри в її майбутнє. Подію, що відбулася на території Танзанії, вже називають вагомим внеском у історію українських спортивних досягнень, адже одноосібне розгортання стяга такого масштабу на висоті майже шість тисяч метрів підтверджує високий рівень підготовки рекордсмена.

Тримаючи наш прапор на піку Ухуру, я хотів показати, що ми здатні витримувати надважкі дистанції, зберігати фокус у повній темряві та з гордістю нести свою справу на будь-яку висоту,

– пише Роман Маслов на своїй сторінкі у фейсбуці.



Нагорода Романа / фото Книги рекордів України

