Коли йдеться про гірськолижні курорти України, то на думку насамперед спадають Буковель і Драгобрат. Яке місце краще обрати для відпочинку – розповідає 24 Канал.

Куди поїхати на лижі в Карпати?

Обираючи місце для зимового відпочинку, передусім слід врахувати свій рівень підготовки та складність трас, снігові умови, висоту курорту, інфраструктуру, зручності, а також доступність.

Буковель

Ця мекка гірськолижників розташована в Івано-Франківській області, поблизу села Поляниця. Буковель вважають зразковим курортом, зокрема й через те, що тут використовують штучний сніг для забезпечення катання. Сезон на Буковелі зазвичай розпочинається найшвидше та закінчується чи не найпізніше.



Буковель / Фото із сайту курорту

Як йдеться на сайті курорту, на відпочивальників чекає 68 трас (прості, середньої складності та складні), а також 5 типів витягів:

бугельний витяг;

двокрісельний;

трикрісельний;

чотирикрісельний;

шестикрісельний.

Завдяки великій кількості трас Буковель підходить для тих, хто планує навчитися кататися на лижах чи сноуборді. Також на курорті вже доступне вечірнє катання.

Зверніть увагу. 6 січня у Буковелі завершується новорічний сезон, тому вже невдовзі ціни на ski-паси знизяться. Так, вартість ski-пасу із 7 січня до 16 березня складатиме від 1 450 до 4 100 гривень на день.



Ціни на ski-паси у Буковелі / Скриншот із сайту курорту

Драгобрат

Це унікальний гірськолижний курорт у Рахівському районі Закарпаття, який має статус найвисокогірнішого в Україні (1 300 – 1 700 метрів над рівнем моря). Він розташований у мальовничій місцевості неподалік від села Ясіня і відомий унікальними природними умовами, які гарантують стабільний сніг.

Як йдеться на сайті курорту, Драгобрат має понад 20 кілометрів трас різного рівня складності – від легких для новачків до екстремальних для досвідчених лижників і сноубордистів.

Окрім того, курорт славиться фрірайдом, адже тут ідеальні умови для катання поза підготовленими трасами. Саме за це українські та іноземні туристи віддають перевагу Драгобрату, який приваблює професійних лижників і сноубордистів.



Драгобрат / Фото із сайту курорту

Сезон катання на лижах на Драгобраті починається з листопада й інколи триває до середини травня. Довжина бугельного витягу ("ВЛ-1000") 1 000 метрів, бугельного ("Доппельмайєр") – 1000 метрів, мультиліфти – 220 та 260 метрів.

Ще одна причина, чому чимало людей обирають Драгобрат – доступні ціни на курорті. Наприклад, вартість ski-пасу на 50 підйомів складає від 800 до 2 800 гривень.



Ціни на Драгобраті / Скриншот із сайту курорту

Отже, Буковель кращий для комфортного катання: більше трас, сучасна інфраструктура, єдиний ski-пас та снігові гармати. Драгобрат ідеальний для автентичних Карпат: тут стабільний сніг, фрірайд, мальовнича природа та менше людей.

Де відпочити в Карпатах взимку?