Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Главком".
Довгі черги на підйомники та натовпи туристів: що відбувається у Буковелі?
На найбільшому гірськолижному курорті України Буковель зараз справжній наплив туристів. Підйомники переповнені, а черги на них тягнуться на сотні метрів, створюючи відчуття, що сюди приїхала майже половина країни. Незважаючи на високі ціни, вільних місць на трасах та в закладах практично немає.
Ось такі натовпи були 3 січня: дивитись відео
Відпочивальники активно діляться у соцмережах фото та відео переповнених трас, натовпів біля підйомників та заповнених гірськолижних паркінгів. Телеведуча Валентина Хамайко радить приїжджати на курорт об 8 ранку, щоб уникнути тривалих очікувань у чергах, адже пізніше будуть нескінченні черги.
Не менш переповнені й ресторани. Блогерка Kabrioletta у своєму відео висловила шок і незадоволення через ціни: середній чек для двох у закладах сягає близько двох тисяч гривень.
Такий ажіотаж на Буковелі пов'язаний із відкриттям зимового сезону у Карпатах. Через це туристи стоять у чергах не лише на підйомники, а й на парковках, а траси переповнені лижниками та сноубордистами.
4 січня людей було майже стільки ж, хоч трохи менше, проте попит залишався дуже високим. У чергах доводилося стояти довго, і все це лише заради кількох хвилин спуску по трасі.
Яка ситуація у Буковелі на 4 січня: дивитись відео
Яка ситуація станом на 5 січня?
Станом на 5 січня на курорті вже не спостерігається шаленого ажіотажу, який був на вихідних. Ймовірно, це пов'язано з початком робочого тижня, коли кількість туристів значно зменшилася.
Куди можна поїхати замість Буковелю?
Ми вже детально розповідали, куди поїхати кататись на лижах замість Буковелю. Популярними локаціями є: Драгобрат, Славське, Пилипець, Плай, Буковиця, Подобовець, Красія, Ізки та Яблуниця.
Наприклад, Славське ідеально підходить для сімей та новачків. Курорт має легкі та складні траси, а також найдовший в Україні крісельний підйомник (2700 метрів). Або ж, Пилипець – він відомий довгими трасами для новачків і професіоналів. Вершина гори Гемба – це місце з найбільшою концентрацією трас. Поряд розташований водоспад Шипіт, який не замерзає навіть узимку.