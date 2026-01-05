Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Главком".

Дивіться також Варіантів більше, ніж ви думали: куди поїхати на лижі на Львівщині

Довгі черги на підйомники та натовпи туристів: що відбувається у Буковелі?

На найбільшому гірськолижному курорті України Буковель зараз справжній наплив туристів. Підйомники переповнені, а черги на них тягнуться на сотні метрів, створюючи відчуття, що сюди приїхала майже половина країни. Незважаючи на високі ціни, вільних місць на трасах та в закладах практично немає.

Ось такі натовпи були 3 січня: дивитись відео

Відпочивальники активно діляться у соцмережах фото та відео переповнених трас, натовпів біля підйомників та заповнених гірськолижних паркінгів. Телеведуча Валентина Хамайко радить приїжджати на курорт об 8 ранку, щоб уникнути тривалих очікувань у чергах, адже пізніше будуть нескінченні черги.

Не менш переповнені й ресторани. Блогерка Kabrioletta у своєму відео висловила шок і незадоволення через ціни: середній чек для двох у закладах сягає близько двох тисяч гривень.

Такий ажіотаж на Буковелі пов'язаний із відкриттям зимового сезону у Карпатах. Через це туристи стоять у чергах не лише на підйомники, а й на парковках, а траси переповнені лижниками та сноубордистами.

Дивіться також Не лише катання на лижах: що робити взимку у Буковелі і дорослим, і малим

4 січня людей було майже стільки ж, хоч трохи менше, проте попит залишався дуже високим. У чергах доводилося стояти довго, і все це лише заради кількох хвилин спуску по трасі.

Яка ситуація у Буковелі на 4 січня: дивитись відео

Яка ситуація станом на 5 січня?

Станом на 5 січня на курорті вже не спостерігається шаленого ажіотажу, який був на вихідних. Ймовірно, це пов'язано з початком робочого тижня, коли кількість туристів значно зменшилася.

Куди можна поїхати замість Буковелю?