Так от, "Кінь" – це пам'ятник королю Данилу Галицькому. З посиланням на lvivcenter.org розповідаємо про нього докладніше.

"Зустрінемося біля Коня": чому львів'яни так кажуть і де шукати цього "звіра"?

Пам'ятник королю Данилу Галицькому завдяки вкрай зручному розташуванню у самому центрі Львова став культовим місцем для зустрічей – як романтичних, так і ділових. Це кінна скульптура, і вона так припала до вподоби містянам, що зрештою ті спростили назву до лаконічного "Коня".

Пам'ятник відкрили 29 жовтня 2001 року під час Міжнародного економічного форуму з прикордонного співробітництва – тоді святкували 800-річчя від народження короля. Загальна висота його становить 10 метрів, це бронзова кінна скульптура на високому гранітному постаменті, як зазначає портал zabytki.in.ua.

Ідея поставити пам'ятник Данилу Галицькому гуляла ще з 1947, бо для радянської пропаганди той уособлював вигадану єдність України, Білорусі та Росії. Але тільки у 1999 році почали всеукраїнський конкурс на проєкт пам'ятника, а серед локацій розглядали ще Соборну площу, площу Старий Ринок і Високий Замок.​

Довідка. Данило Романович жив у 1201 – 1264 роках. Він був князем, а згодом королем Галицько-Волинської держави, та одним із найвидатніших давньоукраїнських правителів.

Пам'ятник розташований у серці Львова, навпроти автобусної зупинки "Галицька площа", що робить його надзвичайно зручним орієнтиром. Саме тому місцеві часто використовують народну назву. Тобто якщо хтось запрошує вас "зустрітися біля Коня" або "перед Конем", то це означає зустріч біля пам'ятника королю Данилу.​

До слова, він і зорієнтований під час установлення в особливий спосіб. Король сидить на коні обличчям до давньої Галицької дороги, нині вулиць Галицької та Князя Романа. У давні часи тут була одна з брам до міста – власне, Галицька. Сьогодні ж пам'ятник є не тільки популярним місцем зустрічей, а й однією з найвпізнаваніших туристичних локацій Львова.

