Длинные очереди на подъемники и толпы туристов: что происходит в Буковеле?

На крупнейшем горнолыжном курорте Украины Буковель сейчас настоящий наплыв туристов. Подъемники переполнены, а очереди на них тянутся на сотни метров, создавая ощущение, что сюда приехала почти половина страны. Несмотря на высокие цены, свободных мест на трассах и в заведениях практически нет.

Вот такие толпы были 3 января: смотреть видео

Отдыхающие активно делятся в соцсетях фото и видео переполненных трасс, толп у подъемников и заполненных горнолыжных паркингов. Телеведущая Валентина Хамайко советует приезжать на курорт в 8 утра, чтобы избежать длительных ожиданий в очередях, ведь позже будут бесконечные очереди.

Не менее переполнены и рестораны. Блогерша Kabrioletta в своем видео выразила шок и недовольство из-за цен: средний чек для двоих в заведениях достигает около двух тысяч гривен.

Такой ажиотаж на Буковеле связан с открытием зимнего сезона в Карпатах. Поэтому туристы стоят в очередях не только на подъемники, но и на парковках, а трассы переполнены лыжниками и сноубордистами.

4 января людей было почти столько же, хоть немного меньше, однако спрос оставался очень высоким. В очередях приходилось стоять долго, и все это лишь ради нескольких минут спуска по трассе.

Какая ситуация в Буковеле на 4 января: смотреть видео

Какая ситуация по состоянию на 5 января?

По состоянию на 5 января на курорте уже не наблюдается безумного ажиотажа, который был на выходных. Вероятно, это связано с началом рабочей недели, когда количество туристов значительно уменьшилось.

