Длинные очереди на подъемники и толпы туристов: что происходит в Буковеле?
На крупнейшем горнолыжном курорте Украины Буковель сейчас настоящий наплыв туристов. Подъемники переполнены, а очереди на них тянутся на сотни метров, создавая ощущение, что сюда приехала почти половина страны. Несмотря на высокие цены, свободных мест на трассах и в заведениях практически нет.
Отдыхающие активно делятся в соцсетях фото и видео переполненных трасс, толп у подъемников и заполненных горнолыжных паркингов. Телеведущая Валентина Хамайко советует приезжать на курорт в 8 утра, чтобы избежать длительных ожиданий в очередях, ведь позже будут бесконечные очереди.
Не менее переполнены и рестораны. Блогерша Kabrioletta в своем видео выразила шок и недовольство из-за цен: средний чек для двоих в заведениях достигает около двух тысяч гривен.
Такой ажиотаж на Буковеле связан с открытием зимнего сезона в Карпатах. Поэтому туристы стоят в очередях не только на подъемники, но и на парковках, а трассы переполнены лыжниками и сноубордистами.
4 января людей было почти столько же, хоть немного меньше, однако спрос оставался очень высоким. В очередях приходилось стоять долго, и все это лишь ради нескольких минут спуска по трассе.
Какая ситуация по состоянию на 5 января?
По состоянию на 5 января на курорте уже не наблюдается безумного ажиотажа, который был на выходных. Вероятно, это связано с началом рабочей недели, когда количество туристов значительно уменьшилось.
Куда можно поехать вместо Буковеля?
Мы уже подробно рассказывали, куда поехать кататься на лыжах вместо Буковеля. Популярными локациями являются: Драгобрат, Славское, Пилипец, Плай, Буковица, Подобовец, Красия, Изки и Яблуница.
Например, Славское идеально подходит для семей и новичков. Курорт имеет легкие и сложные трассы, а также самый длинный в Украине кресельный подъемник (2700 метров). Или же, Пилипец – он известен длинными трассами для новичков и профессионалов. Вершина горы Гемба – это место с наибольшей концентрацией трасс. Рядом расположен водопад Шипот, который не замерзает даже зимой.