Чим зайнятись на Буковелі взимку?

На Буковелі є не лише лижі, а й десятки інших розваг, які роблять зимовий відпочинок насиченим, різноманітним і цікавим для гостей будь-якого віку. Курорт пропонує активності як для поціновувачів адреналіну, так і для тих, хто шукає спокійні враження та атмосферний відпочинок:

Екскурсії Карпатами – подорожі мальовничими локаціями регіону з можливістю ближче познайомитися з природою та культурою гір.

– подорожі мальовничими локаціями регіону з можливістю ближче познайомитися з природою та культурою гір. Етнопарк "Гуцул Ленд" – занурення в побут, традиції та історії гуцулів, бойків і лемків.

– занурення в побут, традиції та історії гуцулів, бойків і лемків. Оглядові витяги – підйом у гори заради панорамних краєвидів Карпат у зимовому вбранні.

– підйом у гори заради панорамних краєвидів Карпат у зимовому вбранні. Колесо огляду – спокійна атракція з видом на курорт і засніжені схили.

Родельбан – швидкісний спуск на спеціальних санках для любителів драйву.

– швидкісний спуск на спеціальних санках для любителів драйву. Тюбінг – катання на надувних тюбах, яке подобається і дітям, і дорослим.

– катання на надувних тюбах, яке подобається і дітям, і дорослим. Тролей – спуск на канаті над гірськими пейзажами для тих, хто хоче гострих відчуттів.

– спуск на канаті над гірськими пейзажами для тих, хто хоче гострих відчуттів. Ролеркостер – атракціон із різкими поворотами та швидкістю.

– атракціон із різкими поворотами та швидкістю. Ковзанка – класична зимова розвага для романтичного та сімейного дозвілля.

– класична зимова розвага для романтичного та сімейного дозвілля. Хаскі-хаус – знайомство та спілкування з дружніми хаскі, ідеально для відпочинку з дітьми.

– знайомство та спілкування з дружніми хаскі, ідеально для відпочинку з дітьми. Квадроцикли та снігоходи – активні прогулянки гірськими маршрутами засніженими трасами.

– активні прогулянки гірськими маршрутами засніженими трасами. Apres-ski зони та бари – місця для відпочинку після активного дня з музикою, напоями та атмосферою курорту.

– місця для відпочинку після активного дня з музикою, напоями та атмосферою курорту. Корпоративні та групові активності – варіанти для компаній і командного відпочинку.

Під час відпочинку на Буковелі обов'язково варто відвідати місцеві ярмарки – це живі куточки гірської культури, де продають сувеніри, традиційні страви та вироби народних майстрів. Тут можна скуштувати гуцульські смаколики, придбати ручні вироби та відчути колорит Карпат, розповідається у публікації Bomba_tour.

Що варто знати про гірськолижний сезон на Буковелі?