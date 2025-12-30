Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Bukovel.
Чим зайнятись на Буковелі взимку?
На Буковелі є не лише лижі, а й десятки інших розваг, які роблять зимовий відпочинок насиченим, різноманітним і цікавим для гостей будь-якого віку. Курорт пропонує активності як для поціновувачів адреналіну, так і для тих, хто шукає спокійні враження та атмосферний відпочинок:
- Екскурсії Карпатами – подорожі мальовничими локаціями регіону з можливістю ближче познайомитися з природою та культурою гір.
- Етнопарк "Гуцул Ленд" – занурення в побут, традиції та історії гуцулів, бойків і лемків.
- Оглядові витяги – підйом у гори заради панорамних краєвидів Карпат у зимовому вбранні.
- Колесо огляду – спокійна атракція з видом на курорт і засніжені схили.
Відкрийте для себе неймовірні панорами / фото Bukovel
- Родельбан – швидкісний спуск на спеціальних санках для любителів драйву.
- Тюбінг – катання на надувних тюбах, яке подобається і дітям, і дорослим.
- Тролей – спуск на канаті над гірськими пейзажами для тих, хто хоче гострих відчуттів.
- Ролеркостер – атракціон із різкими поворотами та швидкістю.
- Ковзанка – класична зимова розвага для романтичного та сімейного дозвілля.
- Хаскі-хаус – знайомство та спілкування з дружніми хаскі, ідеально для відпочинку з дітьми.
- Квадроцикли та снігоходи – активні прогулянки гірськими маршрутами засніженими трасами.
- Apres-ski зони та бари – місця для відпочинку після активного дня з музикою, напоями та атмосферою курорту.
- Корпоративні та групові активності – варіанти для компаній і командного відпочинку.
Під час відпочинку на Буковелі обов'язково варто відвідати місцеві ярмарки – це живі куточки гірської культури, де продають сувеніри, традиційні страви та вироби народних майстрів. Тут можна скуштувати гуцульські смаколики, придбати ручні вироби та відчути колорит Карпат, розповідається у публікації Bomba_tour.
Що варто знати про гірськолижний сезон на Буковелі?
Дізнайтесь ще більше деталей про відкриття гірськолижного сезону 2026 на Буковелі, що стартував 28 грудня. Як, наприклад, вартість денного абонемента перевищує 2 тисячі гривень, а відкриття сезону затримали через теплу зиму та нестачу снігу.
Відпочивальники масово діляться фото й відео з великим скупченням людей, особливо в обідні та післяобідні години. Така ситуація, як зазначають самі туристи, є типовою для старту сезону.