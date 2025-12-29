Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Львівську міську раду.

Якою була Хода Звіздарів в Україні у 2025 році?

У 2025 році Хода Звіздарів пройшла одразу у трьох містах України: Львові, Києві та Одесі. Якою була святкова атмосфера, розповімо детальніше нижче:

Львів

У Львові 28 грудня відбулася традиційна Хода Звіздарів у рамках фестивалю "Спалах різдвяної звізди", який цьогоріч святкує своє 20-річчя. Святкова хода зібрала понад дві тисячі учасників, об'єднавши мешканців і гостей міста навколо давніх різдвяних традицій.

Хода Звіздарів у Львові / Колаж 24 Каналу, фото Львівської міської ради

Учасники у традиційному українському вбранні та костюмах вертепу пройшли від Домініканського собору до Львівської міської ради. Міський голова Андрій Садовий привітав учасників і пригостив їх різдвяними пампухами.

Маршрут продовжився через площу Ринок до площі Ангелів, а завершився біля головної ялинки Львова. Серед учасників були і ті, хто щороку долучається до традиції, і новачки. Зірку на тему "Перемога добра над злом" виготовив Євген Плакса: вона була прикрашена ангеликом, ляльками-мотанками та солдатами, що символізують мир.

Київ

У Києві 25 грудня відбулася традиційна Різдвяна хода, організована Музеєм Івана Гончара. На Михайлівській площі кияни принесли сотні різдвяних зірок, після чого колона рушила центральними вулицями міста.

Як пройшла Різдвяна хода у Києві / інстаграм gorbunov9998

Цьогоріч частину зірок несли в пам'ять про загиблих захисників України. Перед ходою фольклорні колективи виконали колядки, а учасники дійства продовжили колядувати навіть у столичному метро на станції "Золоті Ворота", де спільнота "Київська коляда" заспівала понад 20 колядок, пише Суспільне.

Це про збереження традицій, відомих щонайменше 300 років, таких як колядування та вертепи. Вони набувають нового звучання,

– зазначила організаторка ходи Мирослава Вертюк.

Різдвяні богослужіння, які розпочалися ще у Святвечір, завершилися 25 грудня ранковими утренями та божественними літургіями у храмах Православної церкви України, а також у католицьких та греко-католицьких церквах.

Одеса

У центрі Одеси 25 грудня пройшла святкова Різдвяна хода, яку організувала громадська організація "Вишиванковий фестиваль". До заходу долучилися сотні містян з родинами та компаніями друзів. Хода стартувала біля Одеського оперного театру й пройшла центральними вулицями міста. Учасники співали колядки та щедрівки, створюючи святкову атмосферу просто неба.

За словами керівниці ГО Наталі Мажарової, у заході взяли участь понад десять аматорських вертепів та хорових колективів, а приєднатися могла будь-яка охоча людина.

Ми хотіли подарувати Одесі красиве українське Різдво – запросили вертепи, хори й усіх охочих через соцмережі,

– зазначила вона.

Багато учасників прийшли у традиційному українському вбранні або різдвяних костюмах, несли зірки та інші святкові атрибути. Для деяких образи були виготовлені власноруч. Організатори зазначають, що подібної масштабної ходи в сучасній історії Одеси не було. За їхніми словами, такі події допомагають зберігати українські традиції та відчувати єдність громади навіть у складні часи.

Які локації варто побачити туристам на Різдво?