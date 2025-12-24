У колонці для 24 Каналу гідеса зі Львова Олена Дворкіна розповіла про події і локації, які варто відвідати у Львові у період свят.

Куди експертка радить піти у Львові на Різдво?

Шевченківський гай

На Різдво, як і на Великдень, Шевченківський гай стає однією з головних локацій міста. Тут звідусіль лунає коляда, виступають вертепи, проводять різні майстеркласи і навіть є жива різдвяна шопка. Дерев'яні хати додають автентичності в атмосферу, яку неможливо відтворити ніякими декораціями. Крім того, відвідувачі можуть побачити, як святкували Різдво в різних регіонах України і скуштувати смачні страви.

Різдвяна пошта

Різдвяна пошта на площі Ринок, 2 працюватиме у Львові вже другий рік поспіль. Її створили у палаці 17 століття, де колись працювала перша регулярна пошта міста. Дворкіна радить обов'язково завітати сюди, купити різдвяну листівку і відправити її близькій людині. До того ж у такий спосіб ви долучитеся до благодійності, адже всі кошти спрямують військовим.

У 21 столітті, коли повідомлення надсилаються за лічені секунди, цей проєкт повертає нам щось дуже важливе – теплоту листівок, написаних від руки й надісланих з любов'ю,

– пояснила гідеса.

Різдвяні виставки в галереях "Зелена Канапа" та IconАrt

Дещо особливе у Львові знайдеться для любителів мистецтва. У галереї "Зелена Канапа" вже майже 20 років поспіль проходять тематичні різдвяні виставки сучасного мистецтва. Цього року мистецтвом можна помилуватися до 4 січня.

Водночас галерея IconArt пропонує камерну атмосферу, де львів'яни і гості міста можуть побачити роботи художників на більш традиційну тематику.

Концерти INSO-Lviv у Гарнізонному храмі

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральній, 11, у різдвяний період відбуваються благодійні концерти оркестру INSO-Lviv. Вхід абсолютно безкоштовний, але концерт благодійний, а тому відвідувачі можуть пожертвувати кошти, які спрямують на підтримку ЗСУ. Гідеса радить приходити чим по швидше, щоб зайняти місце спереду і сповна насолодитися акустикою храму.

Куди поїхати в Україні на свята?