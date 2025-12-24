У колонці для 24 Каналу гідеса зі Львова Олена Дворкіна розповіла про події і локації, які варто відвідати у Львові у період свят.
Куди експертка радить піти у Львові на Різдво?
- Шевченківський гай
На Різдво, як і на Великдень, Шевченківський гай стає однією з головних локацій міста. Тут звідусіль лунає коляда, виступають вертепи, проводять різні майстеркласи і навіть є жива різдвяна шопка. Дерев'яні хати додають автентичності в атмосферу, яку неможливо відтворити ніякими декораціями. Крім того, відвідувачі можуть побачити, як святкували Різдво в різних регіонах України і скуштувати смачні страви.
- Різдвяна пошта
Різдвяна пошта на площі Ринок, 2 працюватиме у Львові вже другий рік поспіль. Її створили у палаці 17 століття, де колись працювала перша регулярна пошта міста. Дворкіна радить обов'язково завітати сюди, купити різдвяну листівку і відправити її близькій людині. До того ж у такий спосіб ви долучитеся до благодійності, адже всі кошти спрямують військовим.
У 21 столітті, коли повідомлення надсилаються за лічені секунди, цей проєкт повертає нам щось дуже важливе – теплоту листівок, написаних від руки й надісланих з любов'ю,
– пояснила гідеса.
Атмосфера, що панує на Різдвяній пошті: відео
- Різдвяні виставки в галереях "Зелена Канапа" та IconАrt
Дещо особливе у Львові знайдеться для любителів мистецтва. У галереї "Зелена Канапа" вже майже 20 років поспіль проходять тематичні різдвяні виставки сучасного мистецтва. Цього року мистецтвом можна помилуватися до 4 січня.
Водночас галерея IconArt пропонує камерну атмосферу, де львів'яни і гості міста можуть побачити роботи художників на більш традиційну тематику.
- Концерти INSO-Lviv у Гарнізонному храмі
У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральній, 11, у різдвяний період відбуваються благодійні концерти оркестру INSO-Lviv. Вхід абсолютно безкоштовний, але концерт благодійний, а тому відвідувачі можуть пожертвувати кошти, які спрямують на підтримку ЗСУ. Гідеса радить приходити чим по швидше, щоб зайняти місце спереду і сповна насолодитися акустикою храму.
Зверніть увагу! Святкового настрою та метушні не було б, якби не наші захисники та захисниці не боронили нашу державу від російської агресії. Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua збирають на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади, яка веде бойові дії на Сумському і Покровському напрямках. Серед усіх, хто задонатить суму, кратну 200 гривням і більше, розіграємо новий крутий iPhone 16 256GB. Долучайтесь до збору та пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива!
Куди поїхати в Україні на свята?
Вдалий варіант для різдвяної подорожі – Чернівці. Тут щороку відбувається фестиваль "У світлі Різдва" та конкурс "Різдвяна зірка", які об'єднують музикантів і театралів у центрі міста. Старовинна архітектура Чернівців робить святкову атмосферу ще більш чарівною.
Якщо ви мрієте відчути на Новий рік повну свободу і зустріти його без комендантської години, то їдьте на Закарпаття. Це єдиний регіон в Україні, де не запроваджені обмеження на перебування на вулиці.
У Києві у Respublika Park відкрили "Космічну ковзанку", яка не залишить байдужним ні дітей, ні дорослих. Її площа – 1800 квадратних метрів. Прикрашає ковзанку дзеркальна ялинка у формі космічного корабля.