Саме біля шопки можна відчути різдвяний настрій та замислитися про суть свята. Про те, де у Львові шукати такі вертепи, гідеса Олена Дворкіна розповіла у колонці для 24 Каналу.

Де у Львові є різдвяні шопки?

Ця чудова традиція прийшла до нас колись з Італії, де перша шопка була встановлена майже 800 років тому! Сьогодні ж шопка або різдвяний вертеп – це одна з моїх улюблених традицій. Вони у Львові на кожному кроці: в храмах, на вулицях, у вітринах магазинів, в ресторанах,

– зазначила Дворкіна.

Головну різдвяну шопку відкрили на Площі Ринок ще 19 грудня. Святкове дійство супроводжувалося співами і пригощанням пампухами, які готували студенти і мешканці модульного містечка "Маріяполіс". Створив шопку скульптор, а сьогодні військовий Антон Лубій. Він зізнався, що коли працював над дерев'яними фігурами, то чекав на народження первістка. Через це ця шопка має для нього особливе значення.

Ось ще кілька локацій з різдвяними шопками, які дуже любить сама гідеса:

Латинський Собор, де розташована найстаріша шопка міста. Варто взяти з собою монетки, щоб покласти їх в кошики ангеликів;

Храм Преображення Господнього на вулиці Краківський;

вітрина магазину "Злата" на площі Соборній;

жива шопка зі справжніми вівцями у Шевченківському Гаю.

До речі, у Тернополі різдвяну шопку встановили 12 грудня. Як зазначили на сайті міської ради, її поставили замість новорічної ялинки.

Куди піти у Львові на свята?

До 10 січня у Львові у палаці Бандінеллі працюватиме особлива локація – Різдвяна пошта. Усі охочі зможуть купити і відправити листівки рідним за донат для військових. Крім того, цей простір є справжнім різдвяним хабом з інформаційними вивісками і фотозонами.

