Але казкова атмосфера, яку пропонує місто Лева, має свою ціну. Де найдорожче зустріти Новий рік – розповідає 24 Канал.

Скільки коштує зустріти Новий рік у Львові?

Emily Resort

Комплекс для відпочинку Emily Resort пропонує разом зустріти Новий рік, обіцяючи "масштаб, якого Львів ще не бачив". Так, гості можуть вибрати з-поміж 4 сценаріїв відпочинку. Наприклад, вартість квитків на програму Diamond Gala Night складає від 40 до 50 тисяч гривень. На гостей чекають зіркові артисти, зокрема Макс Барських, Monatik а також Нікатіа Кісельов. Ведучі вечора – Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Водночас в Emily Resort підготували для своїх гостей бюджетні варіанти відпочинку, вартість яких коливається від 4,5 до 12 тисяч гривень. Та слід врахувати, що кількість квитків обмежена. Також тим, хто прагне заощадити кошти, варто поспішити: що раніше бронювання – то вигідніша ціна.

Citadel

Львівська цитадель – це один з найвідоміших комплексів міста, з якого відкривається неймовірний краєвид на центр міста. У 2026 році готель, який свого часу був оборонною спорудою, запрошує зустріти Новий рік разом. На гостей чекає жива музика, зокрема виступ Ярина Малишняк. Ведучим святкового вечора буде Богдан Михайлишин.

Вартість квитка для однієї особи складає 9 500 гривень, а для гостей готелю діє знижка – 7 500 гривень. У вартість квитка входять напої, святкове меню та музична програма.

BANKHOTEL

Зустріти Новий рік жителів і гостей міста запрошує BANKHOTEL у центрі Львова. Святкування триватиме з 31 грудня (21:00) до 1 ночі наступного дня. Хедлайнером вечора стане відомий гурт KAZKA. У програмі заходу на гостей очікують різні перформанси, ексклюзивне меню та інші розваги.

При цьому для гостей вечірки передбачений дрес-код: Black Tie / Chic Circus Style. Вартість квитки коливається від 5000 до 17999 гривень, залежно від обраної зони.

Новий рік в Україні: що варто знати?