Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Львівську міську раду.

Що відомо про міську різдвяну шопку 2025 – 2026 у Львові?

У п'ятницю, 19 грудня, о 18:00 на площі Ринок у Львові відбудеться офіційне відкриття міської різдвяної шопки. Цей символ Різдва вже понад десять років прикрашає центральну площу міста.

Під час урочистостей львів'ян та гостей міста пригощатимуть пампухами, а святкову атмосферу створюватимуть виступи гурту "Дриґ" та хору учнів Львівської музичної школи номер 8.

Пампухи для відкриття готуватимуть студенти та викладачі Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу разом із мешканцями модульного містечка "Маріяполіс".

Шопку виготовив майстер роботи по дереву Антон Лубій – колишній соліст гурту "Йорий Кльоц", а нині захисник України у складі ЗСУ. Вже третій рік реставрує шопку його рідний брат Данило, студент Львівської академії мистецтв.

Сценка шопки включає сім двометрових фігур із тополі, які розфарбовували львівські діти. Також у композиції є колиска з маленьким Ісусиком та ангелики на фасаді.

Де ще можна побачити різдвяну шопку в Україні?

Як пише Тернопільська міська рада, різдвяна шопка вже прикрашає Театральний майдан у Тернополі, її встановили замість традиційної новорічної ялинки. Вона символізує народження Сина Божого, надію та тепло, які сьогодні особливо важливі для громади у час випробувань.

Різдвяна шопка у Тернополі / інстаграм typical_tarnopil

Урочисте відкриття та освячення шопки відбулося 12 грудня о 17:00. Майдан наповнився особливою атмосферою та молитвою. Під час заходу міський голова Тернополя Сергій Надал встановив у шопку дідух – давній український символ родючості, єдності поколінь та пам'яті роду. Він став знаком міцності українських традицій, які підтримують громаду у найскладніші часи.

Подібна ситуація буде у Коломиї: як і в попередні роки, замість традиційної новорічної ялинки на центральній площі Відродження встановлюватимуть різдвяне містечко з шопкою. Відкриття заплановане на 19 грудня о 16:00 у дворі Народного дому, де й розміститься традиційна різдвяна шопка.

