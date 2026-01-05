Когда речь идет о горнолыжных курортах Украины, то на ум прежде всего приходят Буковель и Драгобрат. Какое место лучше выбрать для отдыха – рассказывает 24 Канал.

Куда поехать на лыжи в Карпаты?

Выбирая место для зимнего отдыха, прежде всего следует учесть свой уровень подготовки и сложность трасс, снежные условия, высоту курорта, инфраструктуру, удобства, а также доступность.

Буковель

Эта мекка горнолыжников расположена в Ивано-Франковской области, вблизи села Поляница. Буковель считают образцовым курортом, в том числе и потому, что здесь используют искусственный снег для обеспечения катания. Сезон на Буковеле обычно начинается быстрее всего и заканчивается едва ли не позже всего.



Буковель / Фото с сайта курорта

Как говорится на сайте курорта, отдыхающих ждет 68 трасс (простые, средней сложности и сложные), а также 5 типов подъемников:

бугельный подъемник;

двухкресельный;

трехкресельный;

четырехкресельный;

шестикресельный.

Благодаря большому количеству трасс Буковель подходит для тех, кто планирует научиться кататься на лыжах или сноуборде. Также на курорте уже доступно вечернее катание.

Обратите внимание. 6 января в Буковеле завершается новогодний сезон, поэтому уже вскоре цены на ski-пассы снизятся. Так, стоимость ski-пасса с 7 января по 16 марта будет составлять от 1 450 до 4 100 гривен в день.



Цены на ski-пассы в Буковеле / Скриншот с сайта курорта

Драгобрат

Это уникальный горнолыжный курорт в Раховском районе Закарпатья, который имеет статус самого высокогорного в Украине (1 300 – 1 700 метров над уровнем моря). Он расположен в живописной местности неподалеку от села Ясиня и известен уникальными природными условиями, которые гарантируют стабильный снег.

Как говорится на сайте курорта, Драгобрат имеет более 20 километров трасс разного уровня сложности – от легких для новичков до экстремальных для опытных лыжников и сноубордистов.

Кроме того, курорт славится фрирайдом, ведь здесь идеальные условия для катания вне подготовленных трасс. Именно за это украинские и иностранные туристы отдают предпочтение Драгобрату, который привлекает профессиональных лыжников и сноубордистов.



Драгобрат / Фото с сайта курорта

Сезон катания на лыжах на Драгобрате начинается с ноября и иногда продолжается до середины мая. Длина бугельного подъемника ("ВЛ-1000") 1 000 метров, бугельного ("Доппельмайер") – 1000 метров, мультилифты – 220 и 260 метров.

Еще одна причина, почему многие выбирают Драгобрат – доступные цены на курорте. Например, стоимость ski-пасса на 50 подъемов составляет от 800 до 2 800 гривен.



Цены на Драгобрате / Скриншот с сайта курорта

Итак, Буковель лучший для комфортного катания: больше трасс, современная инфраструктура, единый ski-пас и снежные пушки. Драгобрат идеален для аутентичных Карпат: здесь стабильный снег, фрирайд, живописная природа и меньше людей.

Где отдохнуть в Карпатах зимой?