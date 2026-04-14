Замок в Карпатах, известный как крепость Кольц, снова привлекает внимание туристов благодаря новому тематическому маршруту, обустроенном у подножия гор Ретезат в Румынии, рассказывает Adevarul.

Как меняется одна из самых загадочных крепостей Карпат?

Руины средневековой крепости, возведенной в 14 веке родом Кендеффи, расположены на отвесных скалах над долиной реки Рошор и уже более шести веков остаются одним из самых загадочных исторических объектов региона Țara Hațegului.

Крепость, которую часто связывают с литературным образом "Замка в Карпатах" Жюля Верна, долгое время была окружена легендами о призраках, сокровищах и мистических явлениях. Не менее известна расположенная напротив монастырская церковь Кольц, история которой также обросла народными преданиями и противоречивыми толкованиями относительно поврежденных средневековых фресок.

В последние годы территорию вокруг памятника упорядочили и создали короткую пешеходную тропу длиной чуть более километра, который будет пролегать по дороге от села Сусени до средневековой крепости Кольц.

Особенностью тропы станут иллюстрированные информационные панели, созданные художником Шербаном Андреску, которые превратят маршрут в историю, рассказанную в формате комикса. Кроме этого, вдоль пути предусмотрены зоны отдыха, тематические указатели, интерактивные деревянные элементы и система цифрового мониторинга посетителей, что должно сделать маршрут более интерактивным и удобным для туристов.

Как добраться до крепости?

Добраться до крепости можно из села Рау де Мори, откуда пешеходный подъем занимает около 20 – 30 минут.

Важнонесмотря на развитие инфраструктуры, местность остается горной и потенциально опасной из-за крутых обрывов и сложного рельефа.

