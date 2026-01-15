Мовиться про церкву святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці. 24 Канал із посиланням на ukr-parafia-roma.it розповість про неї докладніше.

Найстаріша українська церква в Європі: де знайти храм Сергія і Вакха у Римі?

Храм Сергія і Вакха – найдавніша пам'ятка Київської Церкви поза Україною з унікальною 400-річною історією.​​ І розташована вона у самому центрі Рима – за кілька хвилин пішки від Колізею на площі Мадонна дей Монті, 3.

Цю церкву недарма ще називають "першою українською амбасадою" у Європі. Адже вона вже понад чотири століття пов’язана з історією українців, що приїжджали до Вічного міста у справах, на навчання чи як прочани.​​

Усе почалося з того, що будівлю разом із храмом українцям у 1638 році передав папа Урбан VIII через свого брата кардинала Антоніо Барберіні. Ідея була проста та сучасна: мати в Римі "український дім", де могли б зупинятися мандрівники з українських земель.

І, звісно, щоб там перебували представники Київської церкви в Апостольській Столиці. Ось так і з'явилася точка опори, з якою Україна символічно була присутня у політичному та релігійному центрі тогочасної Європи.​

У ХХ столітті історія храму була драматичною. Від греко-католиків будівля перейшла до чернечого чину, потім до Латиноамериканської колегії, а та взяла й продала весь комплекс комерційній структурі. Нові власники планували перетворити церкву на розважальний заклад, стерши її українську сутність.

Перелом стався після приїзду до Рима митрополита Йосифа Сліпого у 1963 році, який вийшов зі сталінського ГУЛАГу. Той поставив собі за мету повернути церкву українській громаді, добився зміни власників та відновлення історичних прав українців на цей комплекс. Що й сталося у 1970-х роках.​

Церква Сергія і Вакха у Римі – найдавніша українська у Європі: дивіться відео guideromeua

Відновлювали святиню практично з нуля. А мощі мучеників Сергія і Вакха церкві, як зазначає synod.ugcc.ua, передав кардинал Дель'Аква. У підземеллях храму також шукали мощі митрополита Київського у 1637 – 1640 роках Рафаїла Корсака, їх не знайшли, але було чимало інших, неідентифікованих кісток – ті досі зберігають у крипті.

І ще знайшли давньоримські фігурки – ще одне нагадування, що цей куточок "українського Риму" стоїть на багатошаровій історії Вічного міста. Відтак і сьогодні церква Сергія і Вакха – це затишний осередок українців у Римі, де недалеко від античних руїн звучить українська мова і де можна буквально побачити найстарішу "українську адресу" в Європі.

