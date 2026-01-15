Мовиться про церкву святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці. 24 Канал із посиланням на ukr-parafia-roma.it розповість про неї докладніше.
Найстаріша українська церква в Європі: де знайти храм Сергія і Вакха у Римі?
Храм Сергія і Вакха – найдавніша пам'ятка Київської Церкви поза Україною з унікальною 400-річною історією. І розташована вона у самому центрі Рима – за кілька хвилин пішки від Колізею на площі Мадонна дей Монті, 3.
Цю церкву недарма ще називають "першою українською амбасадою" у Європі. Адже вона вже понад чотири століття пов’язана з історією українців, що приїжджали до Вічного міста у справах, на навчання чи як прочани.
Усе почалося з того, що будівлю разом із храмом українцям у 1638 році передав папа Урбан VIII через свого брата кардинала Антоніо Барберіні. Ідея була проста та сучасна: мати в Римі "український дім", де могли б зупинятися мандрівники з українських земель.
І, звісно, щоб там перебували представники Київської церкви в Апостольській Столиці. Ось так і з'явилася точка опори, з якою Україна символічно була присутня у політичному та релігійному центрі тогочасної Європи.
У ХХ столітті історія храму була драматичною. Від греко-католиків будівля перейшла до чернечого чину, потім до Латиноамериканської колегії, а та взяла й продала весь комплекс комерційній структурі. Нові власники планували перетворити церкву на розважальний заклад, стерши її українську сутність.
Перелом стався після приїзду до Рима митрополита Йосифа Сліпого у 1963 році, який вийшов зі сталінського ГУЛАГу. Той поставив собі за мету повернути церкву українській громаді, добився зміни власників та відновлення історичних прав українців на цей комплекс. Що й сталося у 1970-х роках.
Церква Сергія і Вакха у Римі – найдавніша українська у Європі: дивіться відео guideromeua
Відновлювали святиню практично з нуля. А мощі мучеників Сергія і Вакха церкві, як зазначає synod.ugcc.ua, передав кардинал Дель'Аква. У підземеллях храму також шукали мощі митрополита Київського у 1637 – 1640 роках Рафаїла Корсака, їх не знайшли, але було чимало інших, неідентифікованих кісток – ті досі зберігають у крипті.
І ще знайшли давньоримські фігурки – ще одне нагадування, що цей куточок "українського Риму" стоїть на багатошаровій історії Вічного міста. Відтак і сьогодні церква Сергія і Вакха – це затишний осередок українців у Римі, де недалеко від античних руїн звучить українська мова і де можна буквально побачити найстарішу "українську адресу" в Європі.
Які ще цікаві та неординарні туристичні магніти Риму варто побачити?
Замок Сант-Анджело – він початково був мавзолеєм імператора Адріана, збудованим у 139 році нашої ери, а у VI столітті став військовою фортецею. Пізніше папи перетворили його на свою резиденцію та в'язницю, з'єднавши з Ватиканом таємним коридором Passetto di Borgo завдовжки 800 метрів.
Таємний папський сад Джардіно Гранде у Palazzo Venezia – це зелений двір, схований за кілька метрів від найжвавішої транспортної розв'язки Риму поруч із монументальним Вітторіано. Палац у XV столітті збудував кардинал П'єтро Барбо, який став папою Павлом ІІ, а за кілька років добудував триповерховий клауструм із лоджіями як "висячий сад".