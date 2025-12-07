А мовиться тут про зелений двір Giardino Grande в Palazzo Venezia. 24 Канал завдяки guideromeua розповість про нього докладніше.

Де за кілька кроків від Вітторіано схований папський таємний сад?

Цей палац у XV столітті збудував кардинал П'єтро Барбо, титулярний настоятель Сан-Марко. Він, до слова, став папою Павлом ІІ у 1464 році.

Далі за кілька років папа добудував Palazzetto – триповерховий клауструм із лоджіями навколо внутрішнього дворика. Це задумувалося як "висячий сад", куди папа мав прямий вихід зі своїх покоїв.​

Отже, лише за кілька метрів від найжвавішої транспортної розв'язки Риму ховається справжня перлина спокою для туриста. Це Palazzo Venezia, що займає понад гектар території з двома внутрішніми садами. І, як зазначає сайт VIVE, ці сади, а також історичні приймальні та музей усередині, повертають відвідувачів у минуле, зокрема до пишноти епохи Відродження.

Потрапляють сюди через арку поруч із базилікою Сан-Марко – треба лише пройти подвір'я й колонади, і за ними одразу тихий сад із пальмами, магноліями, буксусовими живоплотами та фонтаном. Звісно, такий сучасний стан Giardino Grande сформувався пізніше – у XIX столітті.

Як знайти тихий дворик папи Павла ІІ у Римі: дивіться відео guideromeua

А у 2016 році тут провели реставрацію – усунули парковку, відновили газони та фонтан. Відтак і відкрили сад для вільного відвідування – нині сюди можна зайти безплатно, але тільки в години роботи комплексу VIVE (Vittoriano e Palazzo Venezia).​

Щоб знайти цей таємний папський сад, найпростіше рухатися від Вітторіано вздовж фасаду базиліки Сан-Марко. Трохи далі можна помітити прохід до дворика Palazzo Venezia й ворота до Giardino Grande. Це чи не найкраще місце, де можна перепочити від натовпу, але не віддалятися від Капітолія та Форуму.

