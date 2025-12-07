А мовиться тут про зелений двір Giardino Grande в Palazzo Venezia. 24 Канал завдяки guideromeua розповість про нього докладніше.
Де за кілька кроків від Вітторіано схований папський таємний сад?
Цей палац у XV столітті збудував кардинал П'єтро Барбо, титулярний настоятель Сан-Марко. Він, до слова, став папою Павлом ІІ у 1464 році.
Далі за кілька років папа добудував Palazzetto – триповерховий клауструм із лоджіями навколо внутрішнього дворика. Це задумувалося як "висячий сад", куди папа мав прямий вихід зі своїх покоїв.
Отже, лише за кілька метрів від найжвавішої транспортної розв'язки Риму ховається справжня перлина спокою для туриста. Це Palazzo Venezia, що займає понад гектар території з двома внутрішніми садами. І, як зазначає сайт VIVE, ці сади, а також історичні приймальні та музей усередині, повертають відвідувачів у минуле, зокрема до пишноти епохи Відродження.
Потрапляють сюди через арку поруч із базилікою Сан-Марко – треба лише пройти подвір'я й колонади, і за ними одразу тихий сад із пальмами, магноліями, буксусовими живоплотами та фонтаном. Звісно, такий сучасний стан Giardino Grande сформувався пізніше – у XIX столітті.
А у 2016 році тут провели реставрацію – усунули парковку, відновили газони та фонтан. Відтак і відкрили сад для вільного відвідування – нині сюди можна зайти безплатно, але тільки в години роботи комплексу VIVE (Vittoriano e Palazzo Venezia).
Щоб знайти цей таємний папський сад, найпростіше рухатися від Вітторіано вздовж фасаду базиліки Сан-Марко. Трохи далі можна помітити прохід до дворика Palazzo Venezia й ворота до Giardino Grande. Це чи не найкраще місце, де можна перепочити від натовпу, але не віддалятися від Капітолія та Форуму.
Які ще є цікаві та тихі туристичні магніти у Римі?
Giardino degli Aranci на Авентинському пагорбі. Це апельсиновий сад біля базиліки Сан-Сабіна, з якого формується один із найкращих панорамних видів на купол Святого Петра. Місце популярне, втім, у будні тут відносно спокійно й тихо.
Galleria Sciarra, пасаж‑двір за кілька хвилин від фонтану Треві. Цей приватний двір, прикрашений розписами у стилі артнуво, залишається майже непомітним для більшості туристів. А проте удень він зазвичай відкритий, і сюди залюбки заходять утаємничені.