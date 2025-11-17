Залишайтесь з нами та читайте більше важливих деталей у нашій статті від 24 Каналу з посиланням на сторінку гіда Guiderromeua.

Про що важливо знати туристам перед поїздкою до Риму?

Рим вважається одним із міст з високим рівнем криміналу в Італії. Минулого року було зафіксовано понад 33 тисячі крадіжок, і це лише ті випадки, які були офіційно зареєстровані.

У громадському транспорті, на великих площах та на переходах між популярними туристичними зонами слід бути особливо обережними. Сумку варто тримати перед собою, а гаманець і телефон міцно в руках. Лише за таких умов речі залишатимуться захищеними.

Що небезпечного у Римі для туристів: дивитись відео

Серед місцевих навіть існує вислів "стибрити", що означає "вкрасти". Його історія починається ще на берегах річки Тібер, де розташовувалися порти, а жителі міста під час перевезень часто піддавалися крадіжкам.

Держава довго не могла контролювати такі випадки, але згодом, коли їм це вдалося, злодії почали переїжджати до Пізи. З того часу вираз "стибрити" дещо змінив своє значення і став відомим, поширеним словом в нецензурній формі.

Як пише Dan f, у районі Колізею та навколо ринку Траянів часто трапляються дрібні злочини та кишенькові крадіжки. Особливо в тіні колони та на сходах, де туристи часто опускають пильність, молоді крадії можуть шукати можливість вирвати чи викрасти гаманець.

Щоб уникнути крадіжок, завжди тримайте речі перед собою / фото Depositphotos

Район станції метро Colosseo також не завжди безпечний: підлітки іноді швидко заходять у вагон, хапають все, що трапляється під руку, і миттєво виходять. Туристам і місцевим радять бути уважними до свого оточення, пильнувати речі та уникати затінених, малолюдних зон.

Які поради варто знати перед подорожжю?