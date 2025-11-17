Залишайтесь з нами та читайте більше важливих деталей у нашій статті від 24 Каналу з посиланням на сторінку гіда Guiderromeua.
Про що важливо знати туристам перед поїздкою до Риму?
Рим вважається одним із міст з високим рівнем криміналу в Італії. Минулого року було зафіксовано понад 33 тисячі крадіжок, і це лише ті випадки, які були офіційно зареєстровані.
У громадському транспорті, на великих площах та на переходах між популярними туристичними зонами слід бути особливо обережними. Сумку варто тримати перед собою, а гаманець і телефон міцно в руках. Лише за таких умов речі залишатимуться захищеними.
Що небезпечного у Римі для туристів: дивитись відео
Серед місцевих навіть існує вислів "стибрити", що означає "вкрасти". Його історія починається ще на берегах річки Тібер, де розташовувалися порти, а жителі міста під час перевезень часто піддавалися крадіжкам.
Держава довго не могла контролювати такі випадки, але згодом, коли їм це вдалося, злодії почали переїжджати до Пізи. З того часу вираз "стибрити" дещо змінив своє значення і став відомим, поширеним словом в нецензурній формі.
Як пише Dan f, у районі Колізею та навколо ринку Траянів часто трапляються дрібні злочини та кишенькові крадіжки. Особливо в тіні колони та на сходах, де туристи часто опускають пильність, молоді крадії можуть шукати можливість вирвати чи викрасти гаманець.
Щоб уникнути крадіжок, завжди тримайте речі перед собою / фото Depositphotos
Район станції метро Colosseo також не завжди безпечний: підлітки іноді швидко заходять у вагон, хапають все, що трапляється під руку, і миттєво виходять. Туристам і місцевим радять бути уважними до свого оточення, пильнувати речі та уникати затінених, малолюдних зон.
Які поради варто знати перед подорожжю?
Ми вже розповідали про 10 лайфхаків під час подорожі, що значно полегшать ваш відпочинок. Одним із них є брати лише один рюкзак на основний одяг, документи та ще деякі дрібниці, адже чим менше речей, тим менше турбот.
Також дізнайтесь про 4 хитрощі для туристів, що зроблять подорож більш комфортною. Наприклад, мати з собою спеціальні пластирі від мозолів, адже довгі прогулянки по місту або походи по природі можуть обернутися натертими місцями на шкірі, особливо, якщо взуття нове або не зовсім зручне.