Мовиться про "круглий будинок" у Соцмісті. І 24 Канал із посиланням на depo.ua розповість про нього докладніше.

Де у Запоріжжі є відомий усім місцевим "круглий будинок" і чому його варто побачити?

Ця споруда побудована у 1930-х роках для працівників заводу "Запоріжсталь". Вона розташована у Соцмісті за адресою вулиця Незалежної України, 31.

Примітна його незвичайна форма – майже завершене коло. Як зазначає zprz.city, діаметр будинку – 100 метрів. Там є цілих 14 наскрізних під'їздів та просторе подвір'я округлої форми. Раніше був навіть фонтан у дворі, але, на жаль, він не зберігся.

За задумом архітекторів Георгія Орлова та Віталія Лаврова, будівля поєднує елементи конструктивізму з радянським монументальним класицизмом. А фасад прикрашений кладкою, дуже схожою на античну, що відсилає до стилю Римської імперії.

Загадковість споруди також пов'язана з формою. Багато хто вірить, що це перша літера прізвиська "Сталін". Або перша літера з абревіатури СРСР. Однак жодних доказів цьому немає, а от близькою до правди вважають версію, що будинок робили схожим на греблю Дніпрогесу.

Ось яки вигляд має знаменитий "Круглий будинок" у Запоріжжі: дивіться відео zpincenter

Хай там як, але очевидно, що архітектурні деталі будівлі, зокрема галерея з колонадою, фонтан та антична кладка, нагадують про атмосферу імперської величі Риму. Зрештою, СРСР також був імперією, яка намагалася вдати з себе щось велике.

