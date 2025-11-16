Мовиться про "круглий будинок" у Соцмісті. І 24 Канал із посиланням на depo.ua розповість про нього докладніше.
Де у Запоріжжі є відомий усім місцевим "круглий будинок" і чому його варто побачити?
Ця споруда побудована у 1930-х роках для працівників заводу "Запоріжсталь". Вона розташована у Соцмісті за адресою вулиця Незалежної України, 31.
Примітна його незвичайна форма – майже завершене коло. Як зазначає zprz.city, діаметр будинку – 100 метрів. Там є цілих 14 наскрізних під'їздів та просторе подвір'я округлої форми. Раніше був навіть фонтан у дворі, але, на жаль, він не зберігся.
За задумом архітекторів Георгія Орлова та Віталія Лаврова, будівля поєднує елементи конструктивізму з радянським монументальним класицизмом. А фасад прикрашений кладкою, дуже схожою на античну, що відсилає до стилю Римської імперії.
Загадковість споруди також пов'язана з формою. Багато хто вірить, що це перша літера прізвиська "Сталін". Або перша літера з абревіатури СРСР. Однак жодних доказів цьому немає, а от близькою до правди вважають версію, що будинок робили схожим на греблю Дніпрогесу.
Хай там як, але очевидно, що архітектурні деталі будівлі, зокрема галерея з колонадою, фонтан та антична кладка, нагадують про атмосферу імперської величі Риму. Зрештою, СРСР також був імперією, яка намагалася вдати з себе щось велике.
Які ще цікаві туристичні магніти Запоріжжя варто побачити?
Острів Хортиця. Він найбільший на Дніпрі та є національним заповідником, де відтворено історію козацтва та розташовано музеї просто неба. Це місце вважають колискою українського козацтва, тож недарма воно приваблює тисячі туристів щороку.
Запорізький обласний краєзнавчий музей. Це головний музей історії регіону, де зібрані унікальні експонати від палеоліту до новітньої історії, зокрема значна колекція козацьких артефактів.