Запоріжжя можна назвати одним з головних транспортних шляхів України. Місто з'єднує південь країни зі столицею, західними та центральними областями, а Донбас із Криворіжжям. Запорізька область багата як на природні пам'ятки, так і на історичні.

Більше про унікальні туристичні пам'ятки в Запорізькому регіоні, які варто відвідати – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Кам'яна Могила

Мандрівка Запоріжжям починається на трасі Харків-Сімферополь. Адже поруч з нею – одразу кілька обов'язкових туристичних місць регіону.

Перша зупинка – Кам'яна Могила під Мелітополем. Це загадкове скупчення брил піщаника посеред степу тисячоліттями приваблювало наших предків.

Довідка. Існує легенда, що тут похований велетенський богатир — звідси й назва "Кам'яна могила". Насправді мільйони років тому це була піщана мілина стародавнього Сарматського моря.

Для прадавніх людей це була культова споруда, вони залишали тут сотні своїх малюнків. Будували гроти, які зараз вже звалились.

За словами археолога Олега Тубольцева, досліджувати пам'ятку доволі складно, адже плити рухаються, відтак розкопувати їх не є безпечно.



Історична пам'ятка Кам'яна Могила / Скриншот з відео

Малюнки збереглись у музеї – на них сцени давнього життя, побуту і мисливства, зображення людей, тварин і птахів. Є навіть тисячолітня еротика. Деякі науковці називають ці зображення однією з найдавніших писемностей на планеті, на зразок шумерської.

За картинками експерти з'ясували: вже тоді люди подорожували на тисячі кілометрів. Адже у Кам'яній Могилі знайшли мінерал обсидіан з Кавказу.

Я думаю, що дослідження тільки почались. І тут цілком можуть бути зроблені важливі відкриття,

– відзначив археолог.



Копії наскельних надписів в музеї біля Кам'яної Могили / Фото сайт туроператора "Відвідай"

Замок Попова

На північ від Кам'яної Могили, у Василівці, розташована Садиба Попова. У народі її називають палацом, і сюди щороку приїздять 20 тисяч туристів.

Побудований він у стилі готики і бароко, але не без гумору. Адже стайні для коней генерал Василь Попов наказав зробити у стилі московського Кремля – з баштами і зубцями на стінах.



Власник маєтку Василь Попов / Фото Вікіпедія

Як розповіла завідувачка музею-заповідника Альбіна Левченко, для будівництва була запрошена родина Бенуа. Вони брали участь у спорудженні Кремля. "Бенуа також долучився до будівництва нашої конюшні. Її поставили спеціально над залізницею, щоб ті, хто проїжджали, могли милуватися красою", – пояснила вона.



Садиба Попова / Фото Вікіпедія

Але ходив стайнями у стилі Кремля власник недовго – він помер у 1894 році, коли завершилось будівництво. Під час Жовтневої революції родині Попових довелося назавжди залишити маєток. А під час Другої світової війни споруду майже повністю знищили.

Цеглини звідси пішла на відновлення Василівки після війни, на кожній – буква П, продукція цегляних заводів Попова. А ще туристів сюди заманюють історіями про привида. Начебто тут живе дух онучки грузинських царів Олени Еріставі, яка гостювала там понад століття тому.

Завідувачка музею відзначила, що випадково на територію заїхали екстрасенси. Вони розповіли, що тут існує жінка, яка охороняє всю садибу.

З їхнього опису ми зрозуміли, що це господиня замку та всієї території – Олена Олександрівна Еріставі,

– прокоментувала вона.

Панське озеро

За 20 кілометрів від замку Попова можна поплавати в Панському озері – невеликій водоймі з чистою блакитною водою. Вона постійно поповнює Панське озеро з підземних джерел. Температура води цілий рік однакова: 10 – 15 градусів.

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Панське озеро існує кілька століть. Першу кам'яну кладку навколо нього зробили ще в Середньовіччі. За легендами, вода тут цілюща. А якщо доплисти до ікон Христа і Божої Матері і торкнутися них – ефект, мовляв, тільки збільшиться.

Всі, хто скупався у крижаній воді, дуже задоволені. "У ній є щось таке, що дуже сильно бадьорить, оздоровлює, освіжає", – зауважила купальниця Тамара.



Панське озеро / Фото сайт Запоріжжя 061.ua