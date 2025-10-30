Ці небанальні поради розказала тревел-блогерка, і вони точно стануть у пригоді під час вашої подорожі. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу.

Які лайфхаки під час подорожі варто знати?

1. Обирайте доступні маршрути, щоб зекономити сили

Під час подорожей, а особливо в містах із пагорбами або старовинними будівлями, маршрути можуть включати численні сходи. Якщо у Гугл картах увімкнути опцію "Доступно для крісла колісних" (три крапки, опції, доступно для інвалідних візків), додаток побудує маршрут без сходів або з мінімальним підйомом. Можливо, шлях буде трохи довший, але ви заощадите сили та зменшите навантаження на ноги, особливо, якщо плануєте цілий день прогулянок.

Корисні поради від тревел-блогерки: дивитись відео

2. Захистіть ноги від мозолів

Довгі прогулянки по місту або походи по природі можуть обернутися мозолями, особливо якщо взуття нове або не зовсім зручне. Рішення – спеціальні пластирі від мозолів. Найкраще мати набір із різними розмірами: вони захищають ніжну шкіру, запобігають болю та дозволяють продовжувати подорож без дискомфорту. Важливо використовувати їх одразу при появі почервоніння чи натирання.

3. Інтернет без зайвих витрат

Щоб не переплачувати за роумінг або не шукати локальну SIM-карту в новій країні, можна завантажити eSIM ще в аеропорту через Wi-Fi. Якщо трафік закінчується, додаток надішле сповіщення, і можна легко докупити ще. Це зручно для навігації, бронювання квитків та зв'язку з друзями чи гідом.

4. Зручне конвертування валюти

Під час поїздок у нові країни завжди виникає потреба швидко перевести ціну у місцевій валюті у гривні (або в іншу, що вам зручна). Для цього не обов'язково шукати спеціальні додатки: можна використовувати конвертер валюти у калькуляторі на телефоні. Це швидко, зручно та допомагає контролювати витрати, не втрачати гроші на непотрібні обміни та уникати плутанини під час покупок.

Які ще поради варто знати перед подорожжю?

Як пише Ordinarytravels, ці основні правила допоможуть зробити вашу подорож більш комфортною та легкою:

1. Будьте гнучкими

Плануйте можливі затримки і не засмучуйтеся, якщо щось йде не за планом. Терпіння робить подорожі легшими.

2. Складайте список

За тиждень до поїздки записуйте речі, які точно не хочете забути. Письмовий список допомагає нічого не пропустити.

Варто скласти список необхідних речей / фото Depositphotos

3. Вивчіть базові фрази місцевою мовою

Прості слова на кшталт "будь ласка", "дякую" чи "вибачте" допоможуть знайти спільну мову з місцевими.

4. Не забудьте додаткові батареї для камери

Якщо ви маєте камеру або фотоапарат, щоб не втратити ідеальний кадр, завжди майте хоча б одну додаткову батарею.

5. Купуйте туристичну страховку

Медична допомога за кордоном може бути дорогою. Страховка захистить ваші фінанси.

6. Зробіть копії важливих документів

Ксерокопії паспорта та інших важливих паперів збережуть вас у випадку втрати чи крадіжки.

Що корисно знати перед плануванням відпустки?