Серед піщаних дюн на півдні Перу розташоване місце, яке багатьом здається нереальним. Уакачіна – це невеликий природний оазис у регіоні Іка, який оточений величезними піщаними пагорбами. Його часто називають "Оазисом Америки".

Дивіться також Туристи платять сотні доларів за незаконну поїздку потягом через пустелю Сахара

Єдиний природний оазис Південної Америки: чим він особливий?

Посеред пустелі тут знаходиться лагуна, навколо якої ростуть пальми, дерева та інша рослинність. Поруч розташовані готелі, ресторани та будівлі у стилі іспанської колоніальної архітектури. Завдяки незвичним краєвидам Уакачіна стала популярним туристичним напрямком не лише у Перу, а й у світі.

Як виглядає оазис Уакачіна: дивитись відео

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У 2017 році британська газета The Telegraph навіть включила це місце до списку 21 найвражаючішої локації світу для подорожей. Оазис розташований приблизно за п'ять годин їзди від столиці Перу – Ліма, та лише за 15 – 20 хвилин від міста Іка. На відміну від міражів, Уакачіна є справжнім природним оазисом, розповідає Thursd.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Він утворився завдяки підземним джерелам води, які дозволили виникнути лагуні та рослинності просто посеред пустелі. Із цим місцем також пов'язано кілька легенд. За однією з них, принцеса інків на ім'я Уакка Чайна втекла від чоловіка, який закохався в неї. Під час втечі її дзеркало впало на землю та перетворилося на лагуну, а сама дівчина стала русалкою. Інша легенда розповідає, що озеро виникло зі сліз принцеси після смерті її коханого. Саме тому назву "Уакачіна" перекладають як "жінка, що плаче".

Оазис Уакачіна / фото TripAdvisor

Колись це місце вважалося курортом із цілющими водами. У 1960-х роках сюди часто приїжджали заможні перуанці, щоб відпочити та скористатися лікувальними властивостями лагуни. Сьогодні ж Уакачіна відома передусім своїми краєвидами та активним відпочинком. Найпопулярнішими розвагами тут є катання на баггі по дюнах і сендбординг – це спуск на дошці з піщаних схилів.

Дивіться також "Це не те, що можна описати словами": українка поділилася враженнями від польоту над Каппадокією

Також туристи приїжджають сюди заради заходів сонця, прогулянок біля лагуни та пустельних екскурсій. Водночас оазис поступово страждає від змін клімату та виснаження водних ресурсів. Через це в регіоні намагаються зберігати природну екосистему та рослинність, яка робить це місце унікальним.

Де розташований оазис Уакачіна: дивитись на картах