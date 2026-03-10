Деякі популярні туристичні напрямки, які раніше вважалися безпечними, тепер частково потрапили до категорії обмежених для подорожей. Через удари іранських безпілотників по цілях у регіоні підвищилася загроза для кількох країн Перської затоки та Близького Сходу, повідомляє Express.

Яка зараз ситуація з країнами Близького Сходу та Перської затоки?

ОАЕ

Тим, хто вже перебувають у країні, рекомендують залишатися в приміщеннях, уникати людних місць і пересуватися лише за потреби. Також їх закликають стежити за повідомленнями місцевої системи оповіщення. Окремо зазначається, що через ситуацію може бути обмежена кількість комерційних рейсів для виїзду з країни.

Яка зараз ситуація в ОАЕ / фото Canva

Попри напружену ситуацію на Близькому Сході, аеропорти Дубая та Абу-Дабі поступово відновлюють роботу, розповідає The Times. Наразі рейси виконуються за скороченим графіком, зокрема авіакомпаніями Emirates та Etihad. Пасажирів закликають не їхати до аеропортів без підтвердженого квитка. Але, все таки, радять утриматися від усіх поїздок до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Йорданія

Через нестабільну безпекову ситуацію та вплив регіонального конфлікту краще уникати всіх поїздок до прикордонних районів із Сирією, а також утриматися від несуттєвих подорожей по країні загалом.

Саудівська Аравія

Попередження також посилили для Саудівської Аравії. Закликають утриматися від неважливих поїздок до Східної провінції та провінції Ер-Ріяд, де фіксують ракетні та безпілотні атаки. Влада рекомендує перебувати у приміщеннях та виконувати вказівки місцевих служб безпеки.

Кіпр

Для Республіки Кіпр повної заборони на поїздки немає. Однак рекомендації оновили після ймовірного падіння безпілотника на базі британських ВПС Акротірі. Туристам радять дотримуватися стандартних заходів безпеки та стежити за повідомленнями місцевої влади.

Туреччина

Більша частина Туреччини залишається безпечною для туристів. Водночас варто не відвідувати райони в межах 10 кілометрів від кордону з Сирією через бойові дії та ризик терактів.

Греція

Станом на 10 березня жодних офіційних застережень щодо поїздок до Греції немає. Проте у відомстві наголошують, що жодна подорож не може бути повністю безпечною, тому туристам радять уважно стежити за актуальними рекомендаціями

