Але країна виявилась несподівано багатогранною і шаленими темпами набуває популярності. Завдяки матеріалам visitsaudi.com розповідаємо про неї докладніше.

Дивіться також Доха, "Внутрішнє море" і футбол: чим цікава крихітна, але відома у всьому світі країна Катар

Таємничі Набатейські гробниці, Мекка і дуже багато нафти: що варто знати про Саудівську?

Футуристичні міста посеред абсолютної пустелі, Набатейські гробниці, що дві тисячі років стояли незвіданими, а ще гори з туманами й зеленими долинами, і коралові рифи серед кришталевих вод. Усе це і набагато більше – Саудівська Аравія.

Аравійський півострів загалом – одна з найдавніших зон людського розселення, первісні стоянки тут були сотні тисяч років тому. Згодом на перетині торгових шляхів із Месопотамії, Персії, Єгипту, Африки й Індії виникали та гинули різні цивілізації. А у середньовіччі найважливішим регіоном став Хіджаз із Меккою та Мединою – священними містами ісламу.

Сучасна державність почалася з союзу між релігійними та політичними лідерами у 1744 році. Королівство ж у нинішньому вигляді заснував Абдулазіз ібн Сауд у 1932 році, об'єднавши регіони Аравійського півострова. А нафта, знайдена у 1938, перетворила пустельну країну на глобальну силу. На сьогодні Саудівська Аравія є найбільшою економікою арабського світу і перебуває у двадцятці найбільших у світі.

Саудівська Аравія – найбільша країна Близького Сходу і п'ята за розміром в Азії. ЇЇ площа – 2,15 мільйона кілометрів квадратних, тобто на цій території могло б уміститися понад три з половиною України. При цьому, всупереч стереотипам, там геть не суцільна пустеля, як вказує countrystudies.us.

Найцікавіші краєвиди Саудівської Аравії: дивіться відео trueglobe66

На заході вздовж Червоного моря (з одними з найкращих і найменш займаних коралових рифів у світі, до речі, і з прозорістю води до 30 метрів та температурою цілий рік вищою за плюс 22 градуси) тягнеться гірський хребет Сарават, на його півдні у провінції Асір вершини сягають 3000 метрів. Це зелена земля, з туманами, терасовими полями та архітектурою. Національний парк із горою Сауда у 3133 метри тут є популярним місцем відпочинку від спеки для самих саудівців.

На півночі є кам'яниста пустеля і плато з морем червоних дюн до 30 метрів заввишки на площі десь у 60 тисяч кілометрів квадратних. У центрі – плато Надж з Ер-Ріядом. На сході – Перська затока з нафтовими родовищами й оазисом Аль-Хаса, найбільшим у світі. На півдні – Руб-ель-Халі, пустеля, де дюни сягають 250 метрів. Понад пів мільйона квадратних кілометрів суцільного піску – і це найбільша піщана пустеля планети.

Щодо міст, то цікавою ж, звісно, є столиця Ер-Ріяд, що поєднує безліч принад, як-от форт XIX століття, вежа з мостом на висоті 300 метрів і масштабний культурний центр. А також Джидда – неофіційна культурна столиця країни на березі Червоного моря, де варто звернути увагу на квартал Аль-Балад зі старими коралово-кам'яними будинками та набережну, що тягнеться понад 30 кілометрів – тут стоїть і найвищий фонтан у світі, Короля Фахда, що б'є на 312 метрів у повітря.

Цікавий факт: у Джидді є місце, відоме як "Могила Єви" – огороджена ділянка десь у 120 метрів завдовжки у жилому кварталі, яку місцева традиція пов'язує з похованням тієї самої біблійної першої жінки.

А проте найсильнішим аргументом на користь поїздки до Саудівської Аравії останнім часом називають не міста, а AlUla. Це оаза у північно-західній пустелі, де тисячоліттями перетиналися торгові шляхи з Єгипту, Йорданії та Аравії, як зазначає experiencealula.com.

Жінка відвідала Саудівську Аравію та розповіла про цей досвід із порадами: дивіться відео maliniangelica1

Головна перлина – це Хегра (Мадаїн-Салех), найбільший збережений об'єкт Набатейської цивілізації на південь від Петри. Тут понад 110 гробниць, вирізаних у рожевому пісковику, і деякі сягають 22 метрів, а найзнаменитіша – Каср-аль-Фарід, "Самотній замок". Хегра залишалася прихованою від зовнішнього світу майже 2000 років і лише нещодавно стала доступною для туристів.

Цікавинка поруч – Слоновий камінь, 52-метрова скеля з природним арковим отвором, що нагадує слона, який п'є воду. Вночі її підсвічують, роблячи однією з найбільш інстаграмних точок Аравії. Тут само розташована Марая – концертний зал у долині AlUla, вкритий дзеркалами з усіх боків: вдень він відбиває пустелю й гори, вночі слугує сценою для концертів просто серед скель.

Саудівська Аравія за 2025 рік прийняла понад 120 мільйонів відвідувачів – туристів разом із паломниками. Туристичні витрати досягли більш як 80 мільярдів доларів. Ціль уряду у рамках Vision 2030 – 150 мільйонів на рік, тож галузь буде розвиватися – якщо, звісно, не завадить тривала війна.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але коли цей складний період закінчиться, запишіть Саудівську Аравію до свого тревел-календаря.

Які туристичні локації інших регіонів Азії точно варто відвідати у 2026 році?