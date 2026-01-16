Відомий турист Андре Невелінг, який подорожує Азією понад 15 років, перебрався жити до Таїланду, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. Мандрівник вирішив розповісти про 5 помилок, які припускаються новачки в країні.

Які помилки роблять в Таїланді новачки?

Бронюють великі групові тури

За словами туриста, організатори таких турів зосереджені більше на грошах, ніж на камерності. Насправді спланувати подорож можна й без групових турів. Достатньо завантажити додаток Grab для транспорту, Agoda для готелів та Google Translate для спілкування.

Відвідування країни у високий сезон

У Таїланд краще не їхати у пікові періоди. Наплив туристів може зіпсувати враження від країни, тому слід це врахувати. Пхукет переповнюється туристами з грудня по квітень, Ко Самуї до липня, а Бангкок – з листопада по лютий.

У ці місяці в містах великі затори, час доставки в години пік збільшуються, а ціни різко зростають. На таких островах як Пхукет і Ко Самуї все може коштувати в 5 разів дорожче – від фруктів до готелей. Мандрівник радить їхати в міжсезоння, коли менше натовпу, щоб побачити всю автентичну атмосферу.



У сезон Таїланд переповнений туристами / Фото Pexels

Їсти однакову їжу

Андре Невелінг каже, що його спочатку дуже лякала місцева їжа, тому він харчувався лише у звичному Burger King. Та лише згодом він зрозумів, наскільки смачною є тайська кухня й вулична їжа. Мандрівник не радить витрачати гроші на готельні страви європейського зразка. Тайська їжа не лише дешевша, але й свіжіша та набагато корисніша.

За його словами, немає жодного сенсу їсти піцу за 20 доларів у Таїланді, якщо можна спробувати місцеві страви менше, ніж за 3 долари.

Також слід звернути увагу на розташування помешкання. Замість маленького номера без балкона у 5-зірковому готелі краще за ту ж ціну орендувати апартаменти з 4 зірками, але в красивому районі.



Вулична їжа Таїланду дуже смачна / Фото Pexels

Не переходьте рамки веселощів

Таїланд відомий своїм тусовочним вечірнім життям. Втім, надмірне вживання алкоголю й постійні вечірки лише створять хаос і підштовхують до небезпеки. У чужій країні такі веселощі можуть дійти до юридично небезпечної ситуації, тому треба завжди себе контролювати.

Оренда мотоцикла

Мандрівник не рекомендує новачкам орендувати мотоцикл й самостійно їздити вулицями Бангкока. Прокат мотоциклів у Таїланді пов’язаний із шахрайством. Багато мотоциклістів не мають належного страхування й опиняються під час ДТП у лікарні з великими лікарняними рахунками.

Куди можна поїхати замість дорогих курортів?

Острів Палаван на Філіппінах пропонує такі ж бірюзові води й вапнякові лагуни, як на Мальдівах, але за значно нижчу ціну. Сіді-Бу-Саїд у Тунісі з синьо-білою архітектурою нагадує Санторіні, проте дозволяє зекономити до 85% на відпочинку.

Щоб знайти близнюка обраного напрямку, варто скористатися алгоритмом The Uncovered Engine, який аналізує "ДНК подорожі". До уваги береться архітектурний стиль, прозорість води, колір піску чи скупчення людей. Далі сканується глобальна база даних, яка налічує понад 100 маловідомих місць, тож знайти країну-двійника досить просто.

