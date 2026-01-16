Сем назвав ці 5 міст "найбільшим розчаруванням". Детальніше про них він розповів Travel off path, інформує 24 Канал.

Які американські міста розчарували туриста?

Колорадо-Спрінгс Сем вважає найнуднішим у всій країні – він навіть не запам'ятав поїздку у нього. Це місто славиться химерними скельними утвореннями та це насправді все, що можна у ньому побачити. Мандрівнику було нецікаво розглядати червоні валуни.

Замість Колорадо-Спрінгс він радить відвідати скелю Potato Chip Rock у Сан-Дієго. Вона значно ефектніша та пропонує мальовничий маршрут.



У Колорадо-Спрінгс нема нічого цікавого / Фото Travel off path

Сем був обурений шаленими цінами у Лас-Вегасі. Тут усе дорожче: страви в ресторанах, тарифи на таксі тощо. Мандрівник не міг насолоджуватися цим містом, бо вважав себе ошуканим. На його думку, краще поїхати на озеро Тахо, де теж є гламурні курорти, казино та неймовірні краєвиди.

Озеро Тахо у США / Фото Depositphotos

Ще одне місто, яке розчарувало американця, – Окленд. Мовляв, йому бракує індивідуальності і якогось шарму. Краще вже їхати у Сан-Франциско.

Панорама на місто Окленд / Фото Depositphotos

Альбукерке – це найбільше місто в штаті Нью-Мексико та водночас найгірше, як вважає Сем. На вулицях тут кишить злочинність, а міські пейзажі дуже похмурі. Єдина його перевага – це доступні ціни. Мандрівник радить відвідати прикордонне місто Ель-Пасо, яке дуже гостинне, безпечне та колоритне.

Найбільше місто штату Нью-Мексико / Фото Depositphotos

Сем не розуміє популярності Галвестона як місця для пляжного відпочинку, оскільки пляжі тут страшенно брудні.

Здалеку води Мексиканської затоки можуть сяяти блакитним. Але коли ви стоїте попереду, зануривши пальці ніг у воду, то можете відчути себе ніби на річці Міссісіпі, а не в популярному пляжному містечку,

– розповів мандрівник.

Він зізнався, що одного разу навіть наступив на брудний підгузок, що лежав на піску. Сем більше ніколи та нізащо не повернеться у Галвестон.

Курортне місто Галвестон у Техасі / Фото Depositphotos

Що відомо про Галвестон у Техасі?

Як пише Lonely Planet, Галвестон – це місто-острів з 51-кілометровою береговою лінією. Американці приїжджають сюди, щоб покупатися в океані та відпочити на пляжі, але у місті є й інші цікаві місця. Наприклад, історичний район Стренд, який колись називали "Волл-Стріт Півдня". Тут було безліч банків, оптових магазинів, фабрик тощо. До сьогодні збереглися розкішні будівлі вікторіанської епохи, у яких відкрили різні бутики.

У Галвестоні також є порт, історичний район Іст-Енд з вражаючими маєтками тощо.

А куди туристи радять поїхати?

Українська мандрівниця за рік відвідала 15 країн і назвала своїх неочевидних фаворитів. Серед них опинилися Оман та Узбекистан. За словами дівчини, Оман дуже недооцінений. У цій країні є геть усе – гори, пустелі, океан. Багато хто помилково вважає, що в Омані небезпечно, але це, мовляв, зовсім не так.

Узбекистан став справжнім відкриттям для українки. Він вражає своєю архітектурою, колоритом і дуже доступними цінами.