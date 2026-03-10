Но страна оказалась неожиданно многогранной и бешеными темпами приобретает популярность. Благодаря материалам visitsaudi.com рассказываем о ней подробнее.

Таинственные Набатейские гробницы, Мекка и очень много нефти: что стоит знать о Саудовской Аравии?

Футуристические города посреди абсолютной пустыни, Набатейские гробницы, что две тысячи лет стояли неизведанными, а еще горы с туманами и зелеными долинами, и коралловые рифы среди хрустальных вод. Все это и намного больше – Саудовская Аравия.

Аравийский полуостров в общем – одна из древнейших зон человеческого расселения, первобытные стоянки здесь были сотни тысяч лет назад. Впоследствии на пересечении торговых путей из Месопотамии, Персии, Египта, Африки и Индии возникали и погибали различные цивилизации. А в средневековье важнейшим регионом стал Хиджаз с Меккой и Мединой – священными городами ислама.

Современная государственность началась с союза между религиозными и политическими лидерами в 1744 году. Королевство же в нынешнем виде основал Абдулазиз ибн Сауд в 1932 году, объединив регионы Аравийского полуострова. А нефть, найденная в 1938, превратила пустынную страну в глобальную силу. На сегодня Саудовская Аравия является крупнейшей экономикой арабского мира и находится в двадцатке крупнейших в мире.

Саудовская Аравия – крупнейшая страна Ближнего Востока и пятая по величине в Азии. Ее площадь – 2,15 миллиона километров квадратных, то есть на этой территории могло бы уместиться более чем три с половиной Украины. При этом, вопреки стереотипам, там вовсе не сплошная пустыня, как указывает countrystudies.us.

На западе вдоль Красного моря (с одними из лучших и наименее занятых коралловых рифов в мире, кстати, и с прозрачностью воды до 30 метров и температурой круглый год выше плюс 22 градусов) тянется горный хребет Сарават, на его юге в провинции Асир вершины достигают 3000 метров. Это зеленая земля, с туманами, террасовыми полями и архитектурой. Национальный парк с горой Сауда в 3133 метра здесь является популярным местом отдыха от жары для самих саудовцев.

На севере есть каменистая пустыня и плато с морем красных дюн до 30 метров высотой на площади где-то в 60 тысяч километров квадратных. В центре – плато Надж с Эр-Риядом. На востоке – Персидский залив с нефтяными месторождениями и оазисом Аль-Хаса, крупнейшим в мире. На юге – Руб-эль-Хали, пустыня, где дюны достигают 250 метров. Более полумиллиона квадратных километров сплошного песка – и это самая большая песчаная пустыня планеты.

Относительно городов, то интересной же, конечно, является столица Эр-Рияд, сочетающая множество прелестей, как форт XIX века, башня с мостом на высоте 300 метров и масштабный культурный центр. А также Джидда – неофициальная культурная столица страны на берегу Красного моря, где стоит обратить внимание на квартал Аль-Балад со старыми кораллово-каменными домами и набережную, тянущуюся более 30 километров – здесь стоит и самый высокий фонтан в мире, Короля Фахда, бьющий на 312 метров в воздух.

Интересный факт: в Джидде есть место, известное как "Могила Евы" – огороженный участок где-то в 120 метров длиной в жилом квартале, которую местная традиция связывает с захоронением той самой библейской первой женщины.

Однако самым сильным аргументом в пользу поездки в Саудовскую Аравию в последнее время называют не города, а AlUla. Это оазис в северо-западной пустыне, где тысячелетиями пересекались торговые пути из Египта, Иордании и Аравии, как отмечает experiencealula.com.

Главная жемчужина – это Хегра (Мадаин-Салех), самый большой сохранившийся объект Набатейской цивилизации к югу от Петры. Здесь более 110 гробниц, вырезанных в розовом песчанике, и некоторые достигают 22 метров, а самая знаменитая – Каср-аль-Фарид, "Одинокий замок". Хегра оставалась скрытой от внешнего мира почти 2000 лет и лишь недавно стала доступной для туристов.

Интересность рядом – Слоновый камень, 52-метровая скала с естественным арочным отверстием, напоминающая пьющего воду слона. Ночью ее подсвечивают, делая одной из самых инстаграмных точек Аравии. Здесь же расположена Марая – концертный зал в долине AlUla, покрытый зеркалами со всех сторон: днем он отражает пустыню и горы, ночью служит сценой для концертов прямо среди скал.

Саудовская Аравия за 2025 год приняла более 120 миллионов посетителей – туристов вместе с паломниками. Туристические расходы достигли более 80 миллиардов долларов. Цель правительства в рамках Vision 2030 – 150 миллионов в год, поэтому отрасль будет развиваться – если, конечно, не помешает длительная война.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но когда этот сложный период закончится, запишите Саудовскую Аравию в свой тревел-календарь.

