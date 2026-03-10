Некоторые популярные туристические направления, которые ранее считались безопасными, теперь частично попали в категорию ограниченных для путешествий. Из-за ударов иранских беспилотников по целям в регионе повысилась угроза для нескольких стран Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает Express.

Какая сейчас ситуация со странами Ближнего Востока и Персидского залива?

  • ОАЭ

Тем, кто уже находятся в стране, рекомендуют оставаться в помещениях, избегать людных мест и передвигаться только при необходимости. Также их призывают следить за сообщениями местной системы оповещения. Отдельно отмечается, что из-за ситуации может быть ограничено количество коммерческих рейсов для выезда из страны.

Какая сейчас ситуация в ОАЭ / фото CanvaКакая сейчас ситуация в ОАЭ / фото Canva

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, аэропорты Дубая и Абу-Даби постепенно восстанавливают работу, рассказывает The Times. Сейчас рейсы выполняются по сокращенному графику, в частности авиакомпаниями Emirates и Etihad. Пассажиров призывают не ехать в аэропорты без подтвержденного билета. Но, все же, советуют воздержаться от всех поездок в Объединенные Арабские Эмираты.

  • Иордания

Из-за нестабильной ситуации с безопасностью и влияние регионального конфликта лучше избегать всех поездок в приграничные районы с Сирией, а также воздержаться от несущественных путешествий по стране в целом.

  • Саудовская Аравия

Предупреждение также усилили для Саудовской Аравии. Призывают воздержаться от неважных поездок в Восточную провинцию и провинцию Эр-Рияд, где фиксируют ракетные и беспилотные атаки. Власти рекомендуют находиться в помещениях и выполнять указания местных служб безопасности.

  • Кипр

Для Республики Кипр полного запрета на поездки нет. Однако рекомендации обновили после вероятного падения беспилотника на базе британских ВВС Акротири. Туристам советуют придерживаться стандартных мер безопасности и следить за сообщениями местных властей.

  • Турция

Большая часть Турции остается безопасной для туристов. В то же время стоит не посещать районы в пределах 10 километров от границы с Сирией из-за боевых действий и риска терактов.

  • Греция

По состоянию на 10 марта никаких официальных предостережений относительно поездок в Грецию нет. Однако в ведомстве отмечают, что ни одно путешествие не может быть полностью безопасным, поэтому туристам советуют внимательно следить за актуальными рекомендациями

