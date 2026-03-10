Некоторые популярные туристические направления, которые ранее считались безопасными, теперь частично попали в категорию ограниченных для путешествий. Из-за ударов иранских беспилотников по целям в регионе повысилась угроза для нескольких стран Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает Express.

Какая сейчас ситуация со странами Ближнего Востока и Персидского залива?

ОАЭ

Тем, кто уже находятся в стране, рекомендуют оставаться в помещениях, избегать людных мест и передвигаться только при необходимости. Также их призывают следить за сообщениями местной системы оповещения. Отдельно отмечается, что из-за ситуации может быть ограничено количество коммерческих рейсов для выезда из страны.

Какая сейчас ситуация в ОАЭ / фото Canva

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, аэропорты Дубая и Абу-Даби постепенно восстанавливают работу, рассказывает The Times. Сейчас рейсы выполняются по сокращенному графику, в частности авиакомпаниями Emirates и Etihad. Пассажиров призывают не ехать в аэропорты без подтвержденного билета. Но, все же, советуют воздержаться от всех поездок в Объединенные Арабские Эмираты.

Иордания

Из-за нестабильной ситуации с безопасностью и влияние регионального конфликта лучше избегать всех поездок в приграничные районы с Сирией, а также воздержаться от несущественных путешествий по стране в целом.

Саудовская Аравия

Предупреждение также усилили для Саудовской Аравии. Призывают воздержаться от неважных поездок в Восточную провинцию и провинцию Эр-Рияд, где фиксируют ракетные и беспилотные атаки. Власти рекомендуют находиться в помещениях и выполнять указания местных служб безопасности.

Кипр

Для Республики Кипр полного запрета на поездки нет. Однако рекомендации обновили после вероятного падения беспилотника на базе британских ВВС Акротири. Туристам советуют придерживаться стандартных мер безопасности и следить за сообщениями местных властей.

Турция

Большая часть Турции остается безопасной для туристов. В то же время стоит не посещать районы в пределах 10 километров от границы с Сирией из-за боевых действий и риска терактов.

Греция

По состоянию на 10 марта никаких официальных предостережений относительно поездок в Грецию нет. Однако в ведомстве отмечают, что ни одно путешествие не может быть полностью безопасным, поэтому туристам советуют внимательно следить за актуальными рекомендациями

