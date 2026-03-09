А еще здесь растет дерево, которое будто противоречит законам природы. Речь о стране Бахрейн, и благодаря материалам bahrain.com рассказываем о ней подробнее.

Бахрейн – остров с 85 тысячами древних могил: чем еще поражает эта особая страна на 33 островах?

Бахрейн лежит на 33 островах, и его общая площадь чуть меньше размера города Киев. Название с арабского означает "два моря", и это не поэтика, а географическая точность – одно море соленое, а другое формируют пресноводные подводные источники, бьющие прямо со дна Персидского залива.

Кстати, именно этот особый фактор создал уникальную среду для разведения лучшего жемчуга на планете, как пишет 34st.com. Неудивительно, что жемчужный промысел держал Бахрейн на вершине региональной торговли тысячи лет. Пока в 1932 году в Бахрейне не нашли нефть – страна стала первой такой на Аравийском полуострове.

Где-то с 3200 года до нашей эры здесь процветала цивилизация Дилмун – мощный торговый хаб между Месопотамией и долиной Инда, контролировавший морские маршруты. Египетские и шумерские тексты называли его "землей вечного блаженства", а некоторые исследователи даже отождествляют Бахрейн с библейским Эдемом.

После себя Дилмун оставил невероятный артефакт – более 85 тысяч погребальных курганов, разбросанных на небольшом клочке островной суши, занимающей лишь 5% территории страны. Это самая большая концентрация захоронений бронзового века в мире.

Относительно географии: Бахрейн расположен в Персидском заливе недалеко от берегов Саудовской Аравии. Это архипелаг из 33 островов, но большинство необитаемы. Главный – собственно, Бахрейн, где в основном и живут местные – занимает 83% площади страны. С 1986 года он соединен с Саудовской Аравией 25-километровой дамбой шейха Исы, которой ежегодно проезжают миллионы людей.

Рельеф плоский, большая часть – песчаные и каменистые равнины, самая высокая точка достигает лишь 134 метров. А вот береговая линия разнообразная – мелководные лагуны с мангровыми зарослями к северу от Манамы, песчаные пляжи на востоке, скалистые мысы на западе.

Самая загадочная достопримечательность Бахрейна – Дерево Жизни, Shajarat-al-Hayat. Это одинокая 9-метровая Prosopis cineraria, растущая посреди абсолютно пустой пустыни в 40 километрах от Манамы. Дереву более 400 лет, и поблизости нет ни одного источника, а корни не достают до подземных вод на разумной глубине. Так что откуда оно берет воду – до сих пор никто не может объяснить убедительно.

Известной в мире является и столица Манама. Особенно поражает торговый центр Bahrain World Trade Center 2008 – 240-метровый комплекс с двумя башнями и тремя sky-bridge, как отмечает meed.com, работающими благодаря мощным ветровым турбинам. Это первый в мире небоскреб с интегрированными ветряками, обеспечивающими до 15% энергопотребления здания.

Неожиданность Бахрейна – свобода в общественных обычаях, нетипичная для стран Залива. Женщины не обязаны носить абайю, в стране разрешена продажа и потребление алкоголя в лицензированных заведениях, а отношение к туристам из любого мира – одно из самых открытых в регионе.

Форт Бахрейн, Калат-аль-Бахрейн – главная археологическая достопримечательность. Это портовый город Дилмуна, раскопанный на 19 слоев от 2300 года до нашей эры до XVII века. Популярным является и Жемчужный маршрут в Мухаррак – пешеходный между домами жемчужных торговцев XIX века, кладбищами, набережной и мечетями.

Также интересно посетить Национальный музей Бахрейна в Манаме, мечеть Аль-Фатих – одну из самых больших в мире, и Сук Манама с узкими кварталами. А для любителей адреналина есть Международный автодром Бахрейна, один из немногих треков Формулы-1, где гонки проходят ночью – под тысячами прожекторов, превращающих пустыню в театральную сцену.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но когда этот сложный период закончится, в Бахрейн однозначно стоит поехать.

