На самом деле каждый эмират имеет свой характер, историю и особую топографию, и, конечно, туристические сокровища. Благодаря материалам thefactfile.org рассказываем об этом подробнее.

Большинство туристов в ОАЭ видят один Дубай, и даже не подозревают, что остальные шесть эмиратов прячут горы с выше облаков зиплайном, арабские фьорды, жемчужный город-призрак и старейшую мечеть страны. Но давайте осмотрим все последовательно.

Еще в III тысячелетии до нашей эры на этих берегах жили люди, добывавшие медь в горах Хаджар и торговавшие с Месопотамией. В течение XVI – XVII веков берега ОАЭ попали в орбиту португальской, а позже британской колониальной системы, с которой заключили соглашение 9 прибрежных шейхов в 1820 году.

А чуть позже произошло настоящее преобразование. Открытие залежей нефти в 1958 – 1962 годах почти мгновенно превратило нищие рыбацкие поселки в финансовые хабы, как отмечает Britannica. А 2 декабря 1971 года 6 эмиратов (еще один присоединился в 1972) создали ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты.

Интересный факт: за 50 лет ВВП на душу населения в ОАЭ вырос с десятков долларов до более 48 000. Это один из самых быстрых экономических взлетов в человеческой истории.

ОАЭ расположены на Аравийском полуострове на площади в 83 600 километров квадратных (причем почти 90% ее занимает один эмират – Абу-Даби), это в семь раз меньше, чем имеет Украина. Берега омывает Персидский залив на западе и Оманский на востоке. Основная часть рельефа страны – песчаные дюны и солончаки, но есть немало драматических контрастов.

Самым известным эмиратом страны, конечно, является Дубай, сердце туризма ОАЭ. Здесь расположены известные во всем мире жемчужины, как Бурдж-Халифа, небоскреб на 162 этажа в 828 метров и самое высокое здание в мире, как указывает diy.org, со смотровыми площадками на город, пустыню и Персидский залив. Также самый большой торговый центр планеты Dubai Mall с подводным зоопарком и сотнями ресторанов, и Dubai Fountain – самый большой хореографический фонтан в мире.

Стоит упомянуть и Пальму Джумейра – искусственный остров в форме пальмы, один из самых амбициозных инженерных проектов человечества, где разместились люксовые курорты, пляжи и аквапарк. Здесь еще есть Музей Будущего, одно из самых инстаграмных зданий планеты, а для тех, кто устал от небоскребов – район Аль-Фахиди с восстановленными башенными домами XIX века и галереями и кафе на берегах Дубайского Крика.

На крайнем юге и западе в эмирате Абу-Даби лежит уголок самой большой песчаной пустыни мира Руб-эль-Хали, где на дюнах-великанах до 250 метров высотой можно кататься на сэндбордах и ночевать у бедуинов. Главное же украшение этого столичного эмирата – мечеть шейха Зайда, самая большая в стране и украшенная самым большим в мире ковром ручной работы. А рядом на острове Яс расположен Ferrari World и трек Формулы-1, где ежегодно проходит Гран-при Абу-Даби.

На северо-востоке ОАЭ возвышается хребет Хаджар, переходящий в Оман. Это единственный горный регион страны с ущельями, природными бассейнами и вершиной Джебель-Джайс в 1934 метра в эмирате Рас-эль-Хайма. Здесь же можно найти город-призрак Джазира-аль-Хамра, жемчужный рыбацкий городок, покинутый жителями в 1968 году. Форт, башни, мечеть, базар и дома из коралловых блоков стоят здесь без единого жителя. Локация является одной из самых атмосферных в стране.

И в этом же эмирате висит зиплайн Джабаль-Джайс, самый длинный в мире – 2,83 километра – над каменными каньонами на высоте 1 700 метров над уровнем моря. Прокатиться по нему можно на невероятной скорости до 150 километров в час. Даже сам подъем по серпантину к вершине – отдельная замечательная аттракция.

Другой интересный эмират – Фуджейра, и он единственный не имеет выхода к Персидскому заливу, но его берега лежат на Оманском заливе и Индийском океане. Поэтому здесь совсем другое море, другие кораллы и гораздо меньше туристов.

А еще здесь расположена мечеть Аль-Бидья, старейшая действующая в ОАЭ. Ее построили еще в XV веке из кирпича и глины и без единого железного гвоздя. Рядом стоит и форт Фуджейра XVI века, откуда открывается панорама на пальмовые рощи и Аравийский берег. Также локация привлекает снорклингом возле острова Снупи.

В Шардже, соседнем с Дубаем эмирате, сосредоточены самые аутентичные культурные локации страны. Это художественная зона наследия с суженными улочками из традиционных коралловых блоков, мечетью Ибн-Умма и базаром Аль-Арса, которому приписывают статус старейшего крытого рынка ОАЭ.

И последние два эмирата, о которых мы еще не упомянули – это Умм-аль-Кувейн и Аджман. Первый больше всего интересен путешественникам своими мангровыми турами на каяках и старым археологическим сайтом Эд-Дур. А второй, самый маленький в стране, радует бюджетных туристов, ведь там можно значительно дешевле ночевать вблизи Дубая.

Важно! Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в марте 2026 года туризм является опасным. Но когда этот сложный период закончится, в ОАЭ несомненно стоит поехать.

