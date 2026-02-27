Більшість пляжів Середземномор'я не можна назвати суперзручними, адже зайти у воду без спеціального взуття і не поранити ноги об гострі камінці – завдання з зірочкою. Однак є один острів, де на пляжах лежить золотистий і навіть рожевий пісок, який нагадує Карибське узбережжя. Туристичний ресурс Tripadvisor проаналізував відгуки туристів і назвав острів у Греції, який має найкращі пляжі Європи.

На якому острові у Греції є найкращі пляжі Європи?

2 найкращі пляжі у Європі можна знайти на найбільшому острові Греції – Криті. Природа тут вражає своєю красою, а захід в море комфортний для дітей. На цих пляжах можна відчути себе на справжньому райському відпочинку і називаються вони Елафонісі та Фалассарна.

Елафонісі

Саме цей пляж зображають на листівках з Криту. Він розташований на південно-західному узбережжі острова, за цілих 75 кілометрів від найближчого великого міста. Саме ця віддаленість додає пляжу острівної атмосфери.

Пісок тут не просто білий чи золотий – він ніжно-рожевий. На заході сонця вся берегова лінія червоніє під помаранчевим промінням. На пляжі є багато мілководних лагун з бірюзовою водою, які дуже сподобаються і дітям, і дорослим.

Рожевий пісок на пляжі Елафонісі / Фото Depositphotos

Пляж Елафонісі у Греції: відео

Фалассарна

Як пише Visit Chania, пляж Фалассарна складається з серії ділянок довжиною понад 3 кілометри, але головною "зіркою" є Pachia Ammos – майже кілометровий пляж з м'яким білим піском і прозорою водою. Тут можна не просто засмагати і купатися, а й займатися водними видами спорту, волейболом чи просто прогулюватися вздовж берегової лінії.

Через свою широку берегову лінію Фалассарна рідко виглядає переповненим навіть у пікові літні місяці. Тож тут сподобається навіть тим, хто ненавидить переступати через чужі рушники і слухати дитячі веселі крики.

Пляж Фалассарна у Греції / Фото Depositphotos

