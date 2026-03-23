Про цю країну мало говорять, але дарма: Мозамбік – це не лише океан і пальми, а й несподівані історії, факти та культурні відкриття, розповідає Travel Facts.

Дивіться також Сезон дощів і натовпи туристів: мандрівниця з України назвала мінуси Пхукета

Які цікаві факти ви не знали про Мозамбік?

Країна має одне з найдовших узбереж Африки – понад 2400 кілометрів вздовж Індійського океану.

Офіційна мова португальська, однак тут розмовляють більш ніж 40 місцевими мовами.

Мозамбік був колонією Португалії та здобув незалежність у 1975 році, після чого пережив громадянську війну (1977 – 1992).

Країна відома своїми пляжами, зокрема в архіпелагах Базаруто та Кірімбас, які також є важливими природоохоронними зонами.

Мозамбік входить до числа найбільших світових експортерів кеш'ю.

Національний парк Горонгоса є біосферним заповідником ЮНЕСКО та одним із ключових центрів збереження дикої природи Африки.

Кухня країни багата морепродуктами – креветками, лобстерами та рибою і має впливи португальської та арабської кухонь.

Столиця Мапуту – це жвавий мегаполіс із колоніальною архітектурою, ринками та активним нічним життям.

Мозамбік є одним із найбільших виробників алюмінію у світі, а завод Mozal – один із найбільших в Африці.

Культурна спадщина країни включає традиційні танці, зокрема "тімбіла" та "мапіко".

Одним із символів країни є африканський рибний орел, якого часто можна побачити біля річок та озер.

Острів Мозамбік, який входить до списку ЮНЕСКО, був важливим торговельним центром і відігравав роль у работоргівлі у 15 – 16 століттях.

Країна відома соусом пірі-пірі – гострою приправою, яку використовують у стравах, зокрема з куркою.

Тут поєднуються різні екосистеми: тропічні ліси, савани, мангрові ліси та коралові рифи.

Заповідник Ніасса – один із найбільших в Африці, де мешкають рідкісні та зникаючі види тварин.

Дивіться також Цю країну Африки називають "Королівством у небі", і на це є вагома причина

Які локації у Мозамбіку варто відвідати туристам?

Архіпелаг Кірімбас

Як розповідає Far and Wild Travel, це один із найвражаючих куточків узбережжя, який складається з десятків островів із незайманою природою. Тут поєднуються бірюзова вода, коралові рифи та білосніжні пляжі. Архіпелаг відомий як одне з найкращих місць для дайвінгу та снорклінгу, де можна побачити дельфінів, черепах і різноманіття морського життя.

Архіпелаг Кірімбас / фото Mozambique Travel

Півострів Пемба

Це місце для тих, хто шукає ідеальний пляжний відпочинок. Довгі піщані береги, прозора вода та мінімальна кількість туристів створюють атмосферу справжнього усамітнення. Півострів ідеально підходить для релаксу, купання та споглядання заходів сонця.

Заповідник Ніасса

Одна з найбільших природоохоронних територій у країні, де збереглася дика природа Африки. Тут мешкають слони, леви, антилопи та безліч рідкісних видів. Заповідник практично не зачеплений масовим туризмом, тому пропонує унікальний досвід сафарі в умовах дикої природи.

Озеро Ніасса

Одне з найбільших озер Африки, відоме своєю неймовірною чистотою та спокоєм. Узбережжя озера – це ідеальне місце для відпочинку, спостереження за природою та фотографії нічного неба, яке тут особливо яскраве через відсутність світлового забруднення.

Провінція Нампула

Регіон, який пропонує поєднання віддалених пляжів і комфортних еко-лоджів. Це менш туристична частина країни, де можна відчути справжній спокій і насолодитися природою без натовпів.

Національний парк Горонгоса

Один із найвідоміших природних парків Африки, розташований у зоні Великої рифтової долини. Парк активно відновлюється і вражає біорізноманіттям.

Національний парк Горонгоса / The New York Times

Віланкулос

Місто, яке є головними "воротами" до архіпелагу Базаруто. Воно відоме своїми пляжами, атмосферою невимушеного відпочинку та можливостями для водних видів спорту: від кайтсерфінгу до риболовлі.

