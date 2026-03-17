Від середньовічного лабіринту Старого міста Баку за сотню метрів від дзеркальних хмарочосів і до Каспійського моря. Завдяки матеріалам azerbaijan.travel розповідаємо про це докладніше.

Азербайджан: що робити у країні вогню, яку більшість туристів ще не відкрили?

Азербайджан займає ледь більше за 86 тисяч квадратних кілометрів, це трохи більше за Австрію. На території України ця країна вмістилася б приблизно 7 разів. Географія різна, почасти разюче.

На півночі – відроги Великого Кавказу з вершинами понад 4400 метрів (гора Базардюзю є найвищою точкою країни). На заході – гори Малого Кавказу і густі ліси. У центрі – Кура-Аразська низовина, одна з найнижчих точок у регіоні. І на сході – Каспійське море (технічно це найбільше у світі озеро).

На крайньому сході лежить Абшеронський півострів, де природний газ просочується крізь землю вже тисячоліттями. Саме тут горить Янар-Даг, Вогняна гора – пагорб, де безперервно виривається вогонь просто з-під землі без підпалів чи турбін.

Цікавий факт: задовго до поширення ісламу землі Азербайджану були священним центром для зороастрійців усього світу, які приходили сюди вклонятись вічному вогню, що горів із надр.

Слово Азербайджан виводять від імені перського сатрапа Атропата, що жив у IV столітті до нашої ери. Після розпаду імперії Олександра Македонського він зберіг незалежність своїх земель. Через цю територію проходив Великий шовковий шлях, тож тут почергово залишали свій слід перси, греки, римляни, арабські халіфати, монголи й тюркські племена.

Столиця Азербайджану Баку збиває з пантелику контрастами. Тут немає однієї домінантної картинки: вузькі вулички Ічері-Шехер, як пише bajajgeneralinsurance.com, тобто Старого міста з фортечними стінами XII століття і Дівочою вежею, стоять за кілька хвилин від Полум'яних веж, трьох хмарочосів у формі язиків вогню, які вночі підсвічені й видні з будь-якої точки міста.

Між ними – архітектура нафтового буму початку XX століття, коли Баку давав половину світового видобутку нафти, а місцеві мільйонери будували особняки на широку ногу у стилі французького еклектизму і венеціанської готики просто серед каспійських степів. Варто звернути увагу й на Центр Гейдара Алієва – "живу" будівлю без жодного прямого кута, яку критики досі описують як один із найсміливіших проєктів XXI століття.

За 60 кілометрів на південь від Баку лежить Гобустан – плато, де зосереджені понад 6000 петрогліфів різних епох, найдавніші з яких старші за 20 тисяч років. Тут зображено тварин, людей, кораблі й ритуальні сцени – і все це не у музеї, а серед каменів просто неба.

Поруч – грязьові вулкани, бурливі кратери (від кількох сантиметрів до кількох метрів заввишки) холодної багнюки, яка повільно виходить із землі. До слова, в Азербайджані зосереджено близько 40% усіх грязьових вулканів планети.

А ще мало хто знає, що саме у цій країні пробурили першу у світі промислову нафтову свердловину – у 1846 році на Абшероні, за чотирнадцять років до легендарної американської свердловини Дрейка. Тобто сучасна нафтова промисловість технічно починається звідси, з Азербайджану.

Є і кулінарний сюрприз: азербайджанський чай подають не у чашці, а у грушоподібній склянці армуді. І до нього обов'язково приносять варення з пелюсток троянди або горіхів і кілька кубиків цукру, пише intrepidtravel.com, які кладуть між зубами замість розмішування. Відмовитися від чаю не можна, це сприймають за невихованість.

Гори на заході – окрема тема. Шахдаг – гірськолижний курорт за 180 кілометрів від Баку, що працює з листопада по квітень та розташований на висоті до 2200 метрів. Зранку ви можете кататися там на схилах зі свіжим снігом, а увечері відпочивати в Баку зі смаколиками з гранатовим соусом. Насамкінець важлива приємність – рівень цін тут помітно нижчий, ніж у Туреччині чи ОАЕ.

