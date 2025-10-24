Памуккале – одна з найвідоміших природних перлин Туреччини, що розкинулася в провінції Денізлі і вражає туристів своїми білосніжними терасами. Щоб дізнатись про неї більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на BBS.

Дивіться також Подорож у серце давньої Галичини: відкрийте для себе осінні пейзажі заповідника вже зараз

Як виникли Памуккале і чому вони такі унікальні?

Памуккале – це одні з найвідоміших природних пам'яток Туреччини, розташовані в провінції Денізлі. Їх назва з турецької перекладається, як "Бавовняний замок", і це справді нагадує казковий ландшафт із білосніжними терасами, що спадають блискучими каскадами. Вода з термальних джерел, яка багата на кальцій і мінерали, протягом тисячоліть залишала на схилах яскраво-білі відкладення, утворюючи природні басейни з бірюзовою водою.

Травертинові тераси Памуккале одні з найбільших і найвражаючих у світі. Їх довжина сягає близько трьох кілометрів, а висота 160 метрів. Це місце приваблює туристів не лише своєю красою, але і цілющими властивостями термальної води, яка століттями використовувалася для оздоровлення. Неподалік від терас лежать руїни стародавнього міста Ієраполіс, що колись було римським курортом. Хоча тепер воно займає другорядне місце, його присутність додає Памуккале історичної глибини і нагадує, що люди століттями цінували ці чудові гарячі джерела.

Сьогодні Памуккале входять до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і щороку приваблюють мільйони відвідувачів з усього світу, які прагнуть помилуватися білосніжними каскадами, зануритися в мінеральні басейни та відчути магію цього неймовірного природного феномену.

Як виглядають Памуккале: дивитись відео

Які є цікаві факти про Памуккале?

Як пише журнал Megatour на своїй сторінці у фейсбуці, вода з джерел сягає температури від 35 до 100 градусів. Століттями її використовували для оздоровлення, а саме: лікували шкірні, серцево-судинні та інші захворювання. Також в руїнах стародавнього міста збереглися амфітеатр, храм Аполлона, некрополь та легендарний басейн Клеопатри – термальне озеро, де, за переказами, купалася сама цариця.

Дивіться також Далеко не всі львів'яни знають, що під Оперним театром – справжні підземелля

Басейн Клеопатри / фото Depositphotos

Як дістатись до Памуккале автомобілем?

Найзручніше подорожувати до Памуккале саме автомобілем. Місто Денізлі, розташоване поруч із Памуккале, часто використовується, як орієнтир для маршруту. З Анталії найпростіше їхати трасою D320 через Іспарту, а з Олюденізу спочатку трасою D330, а потім у селищі Söğüt повернути на трасу E87 до Денізлі. Дорога непроста і проходить через гори, займає близько 3,5 годин без зупинок, тому для одноденної поїздки варто виїжджати ще до світанку. Інакше краще запланувати ночівлю у Памуккале, щоб встигнути побачити всі визначні місця і не повертатися пізно вночі.

Що цікавого відвідати у Туреччині?