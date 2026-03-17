От средневекового лабиринта Старого города Баку в сотне метров от зеркальных небоскребов и до Каспийского моря. Благодаря материалам azerbaijan.travel рассказываем об этом подробнее.

Азербайджан: что делать в стране огня, которую большинство туристов еще не открыли?

Азербайджан занимает чуть больше 86 тысяч квадратных километров, это чуть больше Австрии. На территории Украины эта страна уместилась бы примерно 7 раз. География разная, местами разительно.

На севере – отроги Большого Кавказа с вершинами более 4400 метров (гора Базардюзю является самой высокой точкой страны). На западе – горы Малого Кавказа и густые леса. В центре – Кура-Аразская низменность, одна из самых низких точек в регионе. И на востоке – Каспийское море (технически это самое большое в мире озеро).

На крайнем востоке лежит Абшеронский полуостров, где природный газ просачивается сквозь землю уже тысячелетиями. Именно здесь горит Янар-Даг, Огненная гора – холм, где непрерывно вырывается огонь прямо из-под земли без поджогов или турбин.

Интересный факт: задолго до распространения ислама земли Азербайджана были священным центром для зороастрийцев всего мира, которые приходили сюда поклоняться вечному огню, что горел из недр.

Слово Азербайджан выводят от имени персидского сатрапа Атропата, жившего в IV веке до нашей эры. После распада империи Александра Македонского он сохранил независимость своих земель. Через эту территорию проходил Великий шелковый путь, поэтому здесь поочередно оставляли свой след персы, греки, римляне, арабские халифаты, монголы и тюркские племена.

Все виды Азербайджана без лишних слов: смотрите видео ScenicRelaxationFilms

Столица Азербайджана Баку сбивает с толку контрастами. Здесь нет одной доминантной картинки: узкие улочки Ичери-Шехер, как пишет bajajgeneralinsurance.com, то есть Старого города с крепостными стенами XII века и Девичьей башней, стоят в нескольких минутах от Пламенных башен, трех небоскребов в форме языков огня, которые ночью подсвечены и видны из любой точки города.

Между ними – архитектура нефтяного бума начала XX века, когда Баку давал половину мировой добычи нефти, а местные миллионеры строили особняки на широкую ногу в стиле французского эклектизма и венецианской готики прямо среди каспийских степей. Стоит обратить внимание и на Центр Гейдара Алиева – "живое" здание без единого прямого угла, которое критики до сих пор описывают как один из самых смелых проектов XXI века.

В 60 километрах к югу от Баку лежит Гобустан – плато, где сосредоточены более 6000 петроглифов разных эпох, древнейшие из которых старше 20 тысяч лет. Здесь изображены животные, люди, корабли и ритуальные сцены – и все это не в музее, а среди камней под открытым небом.

Рядом – грязевые вулканы, бурлящие кратеры (от нескольких сантиметров до нескольких метров высотой) холодной грязи, которая медленно выходит из земли. К слову, в Азербайджане сосредоточено около 40% всех грязевых вулканов планеты.

А еще мало кто знает, что именно в этой стране пробурили первую в мире промышленную нефтяную скважину – в 1846 году на Абшероне, за четырнадцать лет до легендарной американской скважины Дрейка. То есть современная нефтяная промышленность технически начинается отсюда, из Азербайджана.

Самые интересные локации в Азербайджане, которые стоит увидеть каждому: смотрите видео TravelHDefinition

Есть и кулинарный сюрприз: азербайджанский чай подают не в чашке, а в грушевидном стакане армуди. И к нему обязательно приносят варенье из лепестков розы или орехов и несколько кубиков сахара, пишет intrepidtravel.com, которые кладут между зубами вместо размешивания. Отказаться от чая нельзя, это воспринимают как невоспитанность.

Горы на западе – отдельная тема. Шахдаг – горнолыжный курорт в 180 километрах от Баку, работающий с ноября по апрель и расположенный на высоте до 2200 метров. Утром вы можете кататься там на склонах со свежим снегом, а вечером отдыхать в Баку с вкусностями с гранатовым соусом. И под конец важная приятность – уровень цен здесь заметно ниже, чем в Турции или ОАЭ.

