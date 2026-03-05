Іран є прямим нащадком однієї з найдавніших і наймогутніших цивілізацій у людській історії, має різноманітну природу і багато цікавинок для туристів. Завдяки матеріалам lonelyplanet.com розповідаємо про це докладніше.

Про цю країну пишуть у новинах, але є нюанс: чому (не)варто їхати в Іран?

Це одна з найдавніших цивілізацій, яку сьогодні мало хто наважується пізнати. Іранське нагір'я люди населяли ще в епоху неоліту, а першою великою державою стала Мідія, що заклала основи перської ідентичності. Близько 550 року до нашої ери Кір ІІ заснував державу Ахеменідів, першу Перську імперію, що простяглася від Єгипту і Греції до сучасних Пакистану й Афганістану.

За Дарія (того самого, що марно блукав за скіфами у степах України) та Ксеркса її серцем стало місто Персеполіс. Воно й сьогодні залишається одним з найбільш здатних вразити археологічних зразків стародавнього світу, хоч і молодше за давній Рим.

Та є в Ірані міста значно старші за нього, і їх багато. Це, до прикладу, мідійська Екбатана 1100 року до нашої ери, Рей (нині це частина Тегерана) того самого періоду, і, звісно, Сузи, столиця Еламу. Це місто засноване приблизно 6200 років тому і є однією з найдавніших безперервно заселених міських локацій у світі.

Після Олександра Македонського, Парфії та Сасанідів у 642 році прийшов ісламський халіфат. Потім Іран пережив монгольські нашестя, правління тюркських династій, розквіт у часи Сефевідів (у нас це була козацька доба), а у кінці ХХ століття – Ісламську революцію, що змінила весь сенс і вигляд держави.

Географія Ірану також вражає. Це 18 за розміром країна світу на приблизно 1,7 мільйона квадратних кілометрах (майже три площі України). Десь п'яту частину його теренів займають пустелі, більшість же – гори. Два головні ланцюги – Алборз та Загрос – вкривають понад половину країни, а вулкан Дамаванд здіймається на 5671 метр і є найвищою горою не тільки Ірану, а й Близького Сходу.

На півночі простягається Каспійське море, тож Іран одночасно виходить і туди, і до Перської затоки. Відомим поруч також є Загроський ліс із дубами, фісташками, мигдалем та рідкісними перськими ланями, яких вважали вимерлими аж до 1950-х. На сході ж лежать дві великі солончакові пустелі.

Згадаймо і про острів Кешм у Перській затоці, зразу біля Ормузької протоки. Це справжня геологічна скарбниця – тут розташована найдовша сольова печера у світі Намакдан, вона має понад 6600 метрів. А ще каньйон Чахкух із лабіринтами скель і мангрові ліси Хара.

Іран є десятою країною у світі за кількістю об'єктів ЮНЕСКО – їх 29, як вказує сайт Організації. Це весь Персеполіс, площа Імама в Ісфахані, Гірканські ліси на узбережжі Каспію, некрополь у Пасаргадах із гробницею Кіра Великого, а також Велика мечеть Ісфахана і так далі. Головним туристичним тріо країни називають Тегеран з Голестанським палацом і Національним музеєм, Ісфахан з однією з найбільших у світі площею Наге-Джахан, і Шираз – ворота до Персеполіса.

Мандрівники, які побували в Ірані, чи не одностайно хвалять гостинність місцевих як головне відкриття поїздки. Річ у тім, що іранці поважають давню концепцію тааруф – це складна система ритуальної ввічливості. До прикладу, господарі пропонують щось тричі, а гість має погодитися тільки з третього разу.

На практиці це означає, що таксист може відмовитися брати гроші, незнайомець на вулиці запрошує на чай, як пояснює visitouriran.com, а перехожий дарує пів години свого часу, щоб особисто відвести вас до потрібного місця. І все це не з обов'язку, а бо "гість – улюбленець Бога", як каже перська приказка.

Та при цьому всьому Іран є одним із найменш масових туристичних напрямків у Азії, хоч ця галузь у кращі часи давала до 5% ВВП країні. За іранський календарний рік від березня 2024 до березня 2025 тут побували лише 7,4 мільйона туристів. Для порівняння, Туреччина за такий самий проміжок часу приймає понад 60 мільйонів людей.

Важливо! На березень 2026 року ситуація взагалі така, що про туризм навіть не мовиться. Тут триває активна фаза військових операцій проти Ірану, тож перебувати не тільки в Ірані, а й на всьому Близькому Сході небезпечно. Але все це може змінитися досить швидко.

