Мовиться про Ормузьку протоку – один із найстратегічніших водних шляхів планети, де кожен метр вартий мільярдів доларів. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповімо про це докладніше.

Чому вузька протока між Іраном та Оманом тримає у заручниках нафтовий ринок усього світу?

Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. І вона є єдиним морським виходом із нафтового регіону Перської затоки у відкритий океан. На півночі протоки розташовані береги Ірану, на півдні – Мусандамський півострів Оману та трішки ОАЕ.

Довжина протоки – близько 167 кілометрів, а завширшки вона десь у сотню, причім на найвужчому відрізку лише у 39 кілометрів – це між іранським островом Кешм і оманським Мусандамом. Глибина сягає від 50 до 200 метрів.

Тут пролягають два судноплавні коридори вшир по 3 кілометри кожен. Чому два? Бо один для вхідного трафіку, а інший для вихідного. Ось така вона, проста за схемою, та критично важлива нафтова артерія планети.

Ормузька – протока завширшки 39 кілометрів, через яку везуть п'яту частину нафти на Землі: дивіться відео goranvrhovac

До прикладу, у 2024 році щодня через Ормузьку протоку проходило у середньому понад 20 мільйонів барелів нафти, конденсату та нафтопродуктів. А це близько 20% від усього світового споживання нафти та нафтопродуктів і водночас приблизно третина усієї морської торгівлі нафтою, як зазначає Reuters.

А ще там провозять п'яту частину світового імпорту скрапленого природного газу, переважно катарського. Нафту ж експортують Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Ірак та Іран, при тому всі вони практично не мають альтернативи морського вивезення. Вартість щоденного нафтового транзиту тут перевищує 1,2 мільярда доларів на день.

Геополітична напруженість у наші дні унеможливлює туризм, особливо зараз, у березні 2026, коли Близький Схід занурився у хаос масштабної війни США та Ізраїлю проти Ірану. Ормузька стала, вочевидь, найнебезпечнішою протокою у світі. А проте варто знати, що регіон пропонує неочікувано мальовничі краєвиди та інші цікавинки.

Оманський Мусандамський півострів на березі протоки вражає різкими горами, що здіймаються з бірюзового моря і дещо нагадують норвезькі фіорди. З міста Хасаба тут туристи виходили на традиційних дхоу на прогулянки протокою.

Ормузька протока та іранський острів Ормуз – неймовірні краєвиди: дивіться відео tvtravelarmenia

Іранський берег представлений портовим містом Бандар-Аббас, великим логістичним вузлом, але поруч є популярне туристичне місце з червоними пляжами – острів Ормуз. Він з'єднує Перську та Оманську затоки й відомий сюрреалістичними ландшафтами, за які його часто називають Райдужним островом.

Які ще є цікаві туристичні магніти на Близькому Сході?