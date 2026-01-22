Як з'ясувалося, ціни в Омані досить доступні. Про це розповіла користувачка тіктоку @nast.anst.

Читайте також Фіорди на Балканах і бірюзове море: ви мусите побачити цю неймовірну країну

Які ціни в Омані?

Анастасія летіла у столицю Оману Маскат з Кувейту, а тому квитки обійшлися їй всього у 1500 гривень. Якщо ж летіти з європейських міст, то буде дорожче – 6 до 12 тисяч гривень у дві сторони. Маскат розташований на узбережжі Оманської затоки, яка є частиною Аравійського моря, тож тут доступний пляжний відпочинок з пляжами на різний смак.

Ніч у бюджетному готелі недалеко від моря коштує 1 – 2 тисячі гривень, у хорошому готелі – 2,5 – 5,5 тисяч гривень за ніч. Щодо харчування, то місцева кухня в Омані дуже смачна. Одна страва в ресторані обійдеться всього у 80 – 200 гривень, що дуже дешево у порівнянні з цінами в українській столиці.

Мандрівниця відвідувала дві екскурсії:

оглядова групова екскурсія по Маскату коштувала 1 500 гривень;

екскурсія в гори, старе місто Низва та ще на кілька цікавих локацій – 6 500 гривень.

Зверніть увагу! У світі Оман набирає популярності серед туристів. Експерти називають цю країну "непопсовим напрямком" і радять відвідати замість Балі чи Таїланду. Оман дуже різноманітний, адже тут є і море, і пустеля, і навіть мальовничі зелені каньйони.



Узбережжя в Омані / Фото Depositphotos

Що варто побачити в Омані?

Туристичний путівник Lonely Planet назвав найкращі локації, які варто побачити в Омані. На першому місці, звичайно, Маскат з його ісламською архітектурою. Тут є атмосферний рибний ринок, який вважається одним з найстаріших в арабському світі, колоритна набережна, мечеті тощо.

Також варто побачити: